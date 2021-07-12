AV-Comparatives сообщает о рисках для мобильных устройств после испытаний ОС Android

ИНСБРУК (Австрия), 12 июля. /PRNewswire/ Независимая лаборатория по тестированию средств безопасности AV-Comparatives опубликовала доклад о результатах проведенного ей в 2021 году исследования антивирусных приложений для мобильной операционной системы Android. Это учреждение, расположенное в Инсбруке, протестировало 10 популярных приложений безопасности в отношении защиты от вредоносных программ, саморазряда аккумуляторных батарей и функционала защиты от краж. Сторонние продукты, разработанные компаниями Avast, AVG, Avira, Bitdefender, G Data, Kaspersky, Malwarebytes, Securion и Trend Micro, были подвергнуты тщательному исследованию вместе со средствами безопасности, встроенными компанией Google в платформу Android.

Для тестирования использовалась наиболее широко распространенная версия мобильной операционной системы Google - Android 10. Пользователи могут видеть, насколько хорошо испытуемые продукты функционировали на самой популярной версии Android.

"Даже несмотря на усовершенствование встроенной защиты от вредоносных программ "Play Protect" от Google она остается самой слабой из всех протестированных продуктов. Мы настоятельно рекомендуем использовать стороннее приложение!" - заявил соучредитель AV-Comparatives Петер Штельцхаммер.

В испытаниях защиты от вредоносных программ использовались свыше 3500 недавно появившихся вредоносных приложений для операционной системы Android. Результаты наглядно показали преимущество использования стороннего антивирусного средства для защиты смартфонов от вредоносных программ, нацеленных на Android.

Для обеспечения того, чтобы тестируемые продукты не обеспечивали защиту за счет высоких уровней ложных срабатываний, проводилось также испытание на ложные срабатывания с использованием 500 популярных легальных приложений.

Кроме того, принимался во внимание функционал защиты от краж. Он позволяет пользователю, чей смартфон был утерян или украден, определить его местоположение, заблокировать его и стереть с него конфиденциальные данные. Функции защиты от краж тестируемых продуктов испытывались на надежность своей работы.

В прошлом программы обеспечения безопасности подвергались критике за то, что они вызывают существенный саморазряд батареи устройства. AV-Comparatives подходит к решению этой проблемы путем проведения теста на саморазряд аккумулятора. По его результатам оценивается влияние, оказываемое каждым продуктом на ресурс аккумуляторной батареи при повседневном использовании телефона (включая телефонные звонки, навигацию по Интернету, просмотр видео и отправку сообщений по электронной почте).

Наряду с результатами испытаний доклад включает в себя общие рекомендации по обеспечению безопасности и информацию для пользователей устройств на базе Android. В нем также рассматриваются средства безопасности, встроенные в ОС Android 10, и влияние, оказываемое ими на сторонние приложения безопасности. Кроме того, в докладе представлены советы для пользователей Android.

Как и все общедоступные отчеты AV-Comparatives, отчет о результатах испытаний на безопасность ОС Android 2021 года можно бесплатно загрузить с веб-сайта данного учреждения по этому адресу. AV-Comparatives - независимая испытательная лаборатория, расположенная в Инсбруке (Австрия) и осуществляющая открытое тестирование программных средств обеспечения компьютерной безопасности с 2004 года. Организация имеет сертификат ISO 9001:2015 на "Независимые испытания антивирусного программного обеспечения". Кроме того, она сертифицирована научно-исследовательским институтом EICAR в качестве "Надежной испытательной лаборатории в сфере IT-безопасности".