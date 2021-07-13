Саудовская Аравия запускает спортивную программу для людей с ограниченными возможностями

ЭР-РИЯД (Саудовская Аравия), 13 июля. /PRNewswire/ 4 июля Королевство Саудовская Аравия представило новую национальную инициативу - программу Fakhr ("Гордость"), направленную на реабилитацию людей с ограниченными возможностями, помощь в развитии их спортивных способностей, повышение качества жизни, предоставление возможностей для участия в спортивных мероприятиях и поддержка на пути к чемпионству на местном и международном уровнях.

По инициативе Министерства спорта Королевства Fakhr реализуется Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии в рамках Программы по повышению качества жизни от 2020 года, разработанной для граждан и гостей Королевства согласно национальной стратегии страны на ближайшие годы Saudi Vision 2030. Программа Fakhr отражает усилия правительства по расширению прав и возможностей саудовских граждан для дальнейшего наращивания национального потенциала. Помимо этого, программа согласуется с принципами, заявленными Его Королевским Высочеством наследным принцем Мохаммедом бин Салманом бин Абдул-Азизом в послании, посвященном Saudi Vision 2030. В своей речи принц упомянул амбиции народа Саудовской Аравии и богатый потенциал молодого поколения - создателей будущего страны.

Официальное объявление о запуске программы Fakhr было сделано министром спорта Саудовской Аравии, Его Королевским высочеством принцем Абдул-Азизом бин Турки Аль-Фейсалом. Он отметил следующее: "Мы с радостью представляем программу Fakhr, разработанную специально для людей с ограниченными возможностями по указу Хранителя двух священных мечетей короля Салмана бин Абдул-Азиза и Его Королевского Высочества наследного принца Мохаммада бин Салмана бин Абдул-Азиза".

"Программа Fakhr - это одна из основных инициатив, куратором которой является Паралимпийский комитет Саудовской Аравии. Она реализуется как часть Программы по повышению качества жизни. Целью данной программы является поддержка настоящих героев, которые не позволят обстоятельствам помешать им внести свой вклад и послужить своей стране в различных сферах деятельности. При поддержке нашего правительства мы считаем своим долгом создать надлежащие спортивные условия для таких людей. Для этого будут проводиться различные программы по реабилитации и спортивной подготовке, тренировочные сборы на национальном и международном уровнях - мы предоставим все возможности, чтобы люди с ограниченными возможностями могли соревноваться и представлять наше Королевство на национальных и международных спортивных мероприятиях и добиваться там успеха", - добавил министр.

Программа рассчитана на один год и подразумевает оказание услуг по оздоровлению и физической реабилитации саудовских спортсменов мужского и женского пола со специальной подготовкой каждого участника по выбранному направлению - стрельба из лука, тяжелая атлетика, баскетбол и легкая атлетика. Помимо этого, при необходимости им будут предоставлены протезы и инвалидные коляски, произведенные сертифицированными компаниями, отобранными Паралимпийским комитетом Саудовской Аравии. В программу также включено проведение трех национальных и международных сборов для 350 спортсменов. Это позволит им пройти профессиональную подготовку по каждому виду спорта с участием квалифицированных тренеров и физиотерапевтов. Помимо развития спортивных способностей и получения возможности заниматься спортом профессионально, во время сборов участники смогут присоединиться к местным спортивным клубам, чтобы продолжить свои тренировки в будущем.