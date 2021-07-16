Эксперт XJTLU: ЕС и Китай стремятся к сотрудничеству в области управления климатом

СУЧЖОУ (Китай), 16 июля. /PRNewswire/ Помощник профессора по международным отношениям Сиань Цзяотун-Ливерпульского университета д-р Эванс Фанулис расскажет о действиях ЕС по борьбе с изменением климата в ходе своей презентации, посвященной инновационным приоритетам ЕС, на третьем Международном саммите по вопросам производственного подряда, который состоится 19-20 июля в Чанчуне (Китай).

"До настоящего времени Китай и ЕС разрабатывали совместные проекты и механизмы эффективного взаимодействия в отношении изменения климата, загрязнения и защиты окружающей среды, - заявил д-р Фанулис. - В рамках стратегического партнерства между ЕС и Китаем ведутся совместные диалоги на уровне министров и других высоких уровнях, посвященные изменению климата и экологическим проблемам. По этим важнейшим вопросам налажено тесное сотрудничество.

Обе стороны стремятся к совместной работе в области глобального управления климатом. С этой целью Китай и ЕС договорились совместно взять на себя обязательства по Парижскому соглашению об изменении климата".

Сотрудничеству ЕС с Китаем в области инноваций придавалось особое значение в Стратегической повестке дня на период до 2020 года, представляющей собой соглашение между двумя партнерами от 2013 года, устанавливающее механизмы взаимодействия в различных стратегически важных областях.

"В рамках стратегического партнерства между ЕС и Китаем Европейский Союз уже профинансировал проекты по развитию исследований, новаторства и научной деятельности, - сообщил д-р Фанулис. -

Я предполагаю, что ЕС и Китай продолжат тесное сотрудничество и выработку принципиально новых решений таких проблем, как изменение климата, а также проработку совместных инициатив в других областях, включая образование и здравоохранение, и в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19".

В своей презентации д-р Фанулис также коснется торгово-промышленной политики ЕС, инвестиций ЕС в научно-исследовательскую и новаторскую деятельность и сотрудничества между ЕС и Китаем в других ключевых областях.

В последние годы Китай и Европейский союз плодотворно сотрудничали, уделяя особое внимание продовольственной и сельскохозяйственной продукции, рациональному использованию водных ресурсов, здравоохранению, образованию, борьбе с угрозой стихийных бедствий, изменению климата и охране окружающей среды.

Теперь на передний план выходит климатическая и экологическая политика, учитывая заявление ЕС от 14 июля о его всеобъемлющей программе сокращения нетто-выбросов парниковых газов "Fit for 55". В этой программе, опубликованной Европейской комиссией - исполнительным органом ЕС, подробно описывается, как 27 стран ЕС могут достичь коллективной цели сокращения нетто-выбросов парниковых газов к 2030 году на 55% относительно уровней 1990 года. Конечная цель - достижение нетто-нулевых выбросов к 2050 году.

Спонсорами саммита являются органы власти города Чанчуни и провинции Гирин, а в число партнеров входят Всемирная торговая организация, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), а также компании Volkswagen, BMW, Pfizer и Baidu.