Infortrend представляет горизонтально масштабируемое сетевое хранилище U.2 NVMe Т

АЙБЭЙ, 20 июля. /PRNewswire/. Компания Infortrend® Technology, Inc. (TWSE: 2495), являющаяся ведущим в своей отрасли поставщиком корпоративных хранилищ, представила комплексное решение U.2 на основе твердотельных накопителей для горизонтально масштабируемых сетевых хранилищ EonStor CS. Новая система CS 4014U, в которой используются только Flash-накопители (all-flash), удовлетворяет требованиям к высокой производительности, предъявляемым для реализации задач, предполагающих высокую пропускную способность и низкую задержку, в частности медиа и развлечений (M&E), высокопроизводительных вычислений, обработки больших данных и пр.

EonStor CS — горизонтально масштабируемое сетевое хранилище, способное обеспечивать увеличение емкости и линейное повышение производительности за счет добавления дополнительных узлов. CS обеспечивает полную защиту данных и высокую доступность во избежание потери данных и системных простоев, вызываемых повреждением дисков или отказами системы. Каждый узел модели CS 4014U может устанавливаться с 14 твердотельными накопителями U.2, а 5-узловой кластер может достигать пропускной способности 20 ГБ/с.

Для повышения экономической эффективности данного решения система CS 4014U поддерживает гибридную конфигурацию. Поскольку некоторые корпоративные данные требуют немедленного доступа, в то время как доступ к другим данным требуется редко, система CS теперь поддерживает автоматическую функцию многоуровневого хранения. Эта функция обеспечивает автоматическое распределение данных: те данные, доступ к которым требуется чаще всего, хранятся на уровне твердотельных накопителей для ускорения доступа к наиболее популярным («горячим») на текущий момент данным, а редко запрашиваемые («холодные») данные переносятся на уровень жестких дисков для оптимизации использования емкости в целях экономии затрат.

CS 4014U обеспечивает интеллектуальное управление накопителями и мониторинг твердотельных накопителей в режиме реального времени с целью прогнозирования количества дней, в течение которых они могут использоваться. Когда срок службы твердотельного накопителя приближается к концу, система уведомляет пользователей о необходимости его своевременной замены. Используя набор интеллектуальных алгоритмов, CS 4014U позволяет оптимизировать данные для продления срока службы твердотельного накопителя и предотвращения одновременного выхода из строя нескольких накопителей.

«Сегодня для систем, замедляемых из-за ограниченной скорости чтения/записи, можно обеспечить как молниеносную производительность, так и расширяемую емкость за счет нового горизонтально масштабируемого сетевого хранилища EonStor CS 4014U, использующего только Flash-накопители и поддерживающего новейшее поколение твердотельных накопителей U.2. Эффективность его работы впечатляет, и конечные пользователи моментально заметят разницу», — заявил старший директор компании по товарному планированию Фрэнк Ли (Frank Lee).

Подробнее о хранилищах EonStor CS

Информация о компании Infortrend

Компания Infortrend (TWSE: 2495) занимается разработкой и производством средств для хранения данных с 1993 года. Благодаря ее особому акценту на внутреннее проектирование, тестирование и производство хранилища Infortrend обеспечивают производительность и масштабируемость в соответствии с новейшими стандартами, а также удобные для пользователей информационные сервисы, персональную послепродажную поддержку и несравненные выгоды. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Infortrend Technology, Inc. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Infortrend Technology, Inc. Уилсон Сун (Wilson Sung) Тел.: +886-2-2226-0126 8300 Email: wilson.sung@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com; Юрий Шогенов (Yuriy.Shogenov) Тел.: +886-2-2226-0126 8309 Email: yuriy.shogenov@infortrend.com или sales.ru@infortrend.com