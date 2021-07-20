AV-Comparatives публикует результаты долгосрочного тестирования корпоративных антивирусов

ИНСБРУК (Австрия), 20 июля. /PRNewswire/ Лаборатория AV-Comparatives только что опубликовала первый полугодовой отчет о результатах своей серии основных тестов в отношении корпоративной кибербезопасности. Это ультрасовременное испытание в сфере корпоративной кибербезопасности сочетает в себе результаты тестирования защиты в реальных условиях ведения бизнеса, тестирования защиты от вредоносных программ, тестирования эффективности бизнеса, а также проверки на простоту использования и расширенные обзоры продукции.

AV-Comparatives - широко известное учреждение, занимающееся оценкой программного обеспечения - представляет первый полугодовой отчет о результатах серии основных тестов для корпоративного сектора за 2021 год. В этой серии, включающей тестирование защиты в реальных условиях, тестирование защиты от вредоносных программ и тестирование влияния на скорость бизнес-процессов, были проверены 19 популярных продуктов для обеспечения кибербезопасности.

Картина угроз продолжает развертываться быстрыми темпами, что ставит перед поставщиками антивирусных средств новые непростые задачи. В отчете о результатах испытаний показано, как защитные продукты адаптировались к этим требованиям и как повысилась степень защиты за последние годы.

В отношении корпоративной кибербезопасности серия основных тестов для бизнеса от AV-Comparatives является одним из первых испытаний в нынешнем сценарии. Входящее в его состав тестирование защиты в реальных условиях имитирует онлайн-атаки с использованием вредоносных программ, с которыми сталкиваются типичные бизнес-пользователи. Тестирование защиты от вредоносных программ основано на предположении, что они уже существуют на диске или попадают в тестовую систему через съемные устройства или ЛВС. И наконец, в ходе проверки эффективности оценивается влияние каждого тестируемого продукта на производительность системы. Кроме того, проводились испытания на ложные срабатывания для предотвращения идентификации легитимного ПО в качестве вредоносного тестируемыми продуктами.

В серии основных тестов корпоративного уровня были протестированы следующие бизнес-продукты под 64-разрядной ОС Microsoft Windows 10.

Acronis Cyber Protect Cloud с пакетом Advanced Security

Avast Business Antivirus Pro Plus

Bitdefender GravityZone Elite

Cisco Secure Endpoint Essentials

CrowdStrike Falcon Pro

Elastic Security

ESET PROTECT Entry с ESET PROTECT Cloud

FireEye Endpoint Security

Fortinet FortiClient с EMS, FortiSandbox и FortiEDR

G Data Endpoint Protection Business

K7 Enterprise Security Advanced

Kaspersky Endpoint Security for Business – выборочно, с KSC

Malwarebytes EDR

Microsoft Defender Antivirus с MEM

Panda Endpoint Protection Plus on Aether

Sophos Intercept X Advanced

Vipre Endpoint Cloud

VMware Carbon Black Cloud Endpoint Standard

В этом году, как и в предыдущие годы, премия AV-Comparatives "Approved Business Product" ("Одобренный бизнес-продукт") будет вручаться продуктам, отвечающим установленным критериям. Для сертификации в качестве "Одобренного бизнес-продукта" лабораторией AV-Comparatives испытуемые продукты должны продемонстрировать результат не ниже 90% при тестировании защиты от вредоносных программ с нулевым показателем ложных срабатываний и не ниже 90% при тестировании общей защиты в реальных условиях с менее чем ста ложными срабатываниями. Наименования сертифицированных продуктов за июль 2021 года указаны в только что опубликованном отчете о результатах испытаний.

"Мы благодарны поставщикам, участвовавшим в серии основных бизнес-тестов, за предоставление своих бизнес-продуктов для открытых испытаний в независимой лаборатории, продемонстрировавшее их твердое намерение совершенствовать свою продукцию, обеспечивать прозрачность для своих клиентов и вселять уверенность в качестве своих продуктов. Мы также хотели бы поздравить поставщиков, продукция которых соответствовала критериям сертификации и поэтому была удостоена премии AV-Comparatives как "Одобренное средство обеспечения безопасности для бизнеса" за июль 2021 года, - заявил соучредитель AV-Comparatives Петер Штельцхаммер. - Во времена все более изощренных атак компания может быть полностью разрушена в результате успешной атаки. Защита от киберпреступности приобретает как никогда важное значение".

В целом, отчет AV-Comparatives за июль 2021 года содержит подробную картину сильных и слабых сторон протестированных продуктов для IT-менеджеров и руководителей подразделений информационной безопасности, позволяющую им принимать взвешенные решения о том, какие из них могли бы соответствовать их конкретным потребностям.

Как и все общедоступные отчеты об испытаниях AV-Comparatives, Отчет по защите корпоративных и коммерческих оконечных устройств доступен для всех желающих бесплатно: Enterprise - AV-Comparatives

Информация о компании AV-Comparatives. AV-Comparatives - независимая исследовательская организация, проводящая систематическое тестирование эффективности решений для защиты от вредоносных программ и средств безопасности мобильной связи. Обладая одной из крупнейших в мире систем сбора образцов, компания создает условия тестирования, приближенные к реальным. Результаты тестирования AV-Comparatives публикуются в свободном доступе для частных лиц, новостных организаций и научных учреждений. Сертификация AV-Comparatives - всемирно признанное подтверждение эффективности программного обеспечения.