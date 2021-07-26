Семья Яна Гоцяна стала четвертой в списке китайских филантропов Forbes 2021 года

ФОШАНЬ (Китай), 26 июля. /PRNewswire/ Согласно Списку китайских филантропов 2021 года, опубликованному изданием Forbes China 20 июля, основатель и председатель правления компании Country Garden Ян Гоцян и его семья стали четвертым по щедрости китайским участником благотворительных денежных пожертвований в 2021 году. Основатель с семьей пожертвовали 2,38 млрд юаней (около $357 млн). Семья Яна включена в этот список уже в 13-й раз, что отражает его неизменный вклад в общественно значимые дела.

За последние более чем 20 лет семья Яна Гоцяна, Country Garden Group и Фонд общественного благосостояния Гуандун-Гоцян пожертвовали в общей сложности более 9 млрд юаней (около $1,3 млрд) на такие цели, как искоренение нищеты, профессиональное образование, просветительская деятельность и научные исследования, оказав содействие выводу из состояния нищеты более 490 тыс. человек из неимущих слоев населения.

Исходя из того, что знания могут менять нашу судьбу, эти три структуры участвовали в борьбе с нищетой, оказывая поддержку в осуществлении образовательных программ на протяжении последних 24 лет.

В 1997 году г-н Ян пожертвовал 1 миллион юаней (около $150 тыс), что составляло половину его общего состояния на тот момент, для учреждения стипендиальной программы Zhongming с целью финансирования неимущих студентов высших учебных заведений, показывающих выдающиеся результаты. В 2002 году он снова пожертвовал половину своих собственных средств (260 млн юаней (около $39 млн)) на создание мемориальной средней школы Guohua - единственной в Китае частной средней школы, предоставляющей бесплатное образование и жилье нуждающимся ученикам, прибывающим на учебу со всей страны.

Следует отметить, что благодаря запуску стипендиальной программы, открытию благотворительных школ и проведению мероприятий в поддержку образования он помог изменить судьбу более чем 100 тыс. учащихся из неимущих семей посредством их образования. Кроме того, семья Яна Гоцяна инвестировала более 1,1 млрд юаней (около $165 млн) на создание политехнического колледжа Guangdong Country Garden и профессионально-технического училища Gansu Linxia Guoqiang. Оба учебных заведения обеспечивают профессиональную подготовку учащихся с ограниченными возможностями в целях не только содействия расширению возможностей профессионально-технического образования, но и углубления участия компаний и организаций широкого спектра отраслей в образовательном процессе.

"В свое время я был бедным студентом. Я не смог бы закончить среднюю школу без субсидий от правительства, - рассказывает г-н Ян. - Проводимая правительством политика реформ и открытости дала мне возможность внести свой вклад в общество, и я взял на себя эту миссию в качестве личного обязательства".

По мере роста семейного благосостояния Яна его семья, Country Garden Group и Фонд общественного благосостояния Гуандун-Гоцян активизировали свои усилия по борьбе с нищетой, запустив проекты по оказанию помощи малоимущим в 57 уездах на территории 16 провинций. Кроме того, они осваивают воспроизводимую, эффективную и устойчивую модель сокращения масштабов нищеты путем оказания целевой помощи в вопросах образования и занятости, а также содействия привлечению деловых кругов к этой деятельности и согласованной работы с Партией для достижения этой цели. Опираясь на свои успехи в борьбе с нищетой, Country Garden Group сосредоточила свое внимание на возрождении села с целью создания эффективной модели, обеспечивающей участие деловых кругов и организаций и содействующей развитию талантливых людей. Эта модель также способствует более глубокому пониманию важности культуры и экологии, открывая при этом путь, по которому частные предприятия могут внести свой вклад в возрождение сельских районов.

В феврале 2021 года г-н Ян был удостоен звания "Выдающегося национального деятеля в борьбе с нищетой" за свой выдающийся вклад в искоренение бедности. До этого ему были присуждены Китайская премия за искоренение нищеты в категории "Новаторство" в 2015 году и Национальная премия за искоренение нищеты в категории "Выдающийся вклад" в 2016 году. В октябре 2019 года его дочь Ян Хойян, также являющаяся сопредседателем правления Country Garden Group, была удостоена Национальной премии за искоренение нищеты в категории "Выдающийся вклад" 2019 года вслед за получением Китайской премии за благотворительность в категории "Особый вклад" в 2008 году и Китайской премии за благотворительность в категории "Лица" в 2018 году.