CGTN: КПК подает пример для глобального развития

ПЕКИН, 26 июля. /PRNewswire/ Выступление председателя КНР Си Цзиньпина на праздновании 100-летнего юбилея Коммунистической партии Китая (КПК) отражает великие достижения Партии в социально-экономическом развитии Китая.

В этом юбилейном году непременно вспомнят о том, как реформа и человекоориентированная политика, стимулируемые Партией, преобразили Китай, выведя 740 млн человек из нищеты за последние 40 лет и сократив долю бедного населения на 94,4 процентных пункта.

Преобладающие на Западе экономическое мышление и теория сами по себе не могут объяснить масштаба достижений, совершенных Китаем за последние 50 лет, в частности того, как он вырос из бедной и отсталой страны в мирового лидера по производству технической продукции, которым он является сегодня.

Развитие инфраструктуры Китая, быстрая урбанизация и способность улучшить благосостояние и счастье своего народа не имеют аналогов в других странах. Своим экономическим чудом Китай обязан руководству, осуществляемому Компартией.

Однако Китай заботится не только о своем собственном развитии. Страна прилагает неустанные усилия, направленные на стимулирование многостороннего подхода и решение глобальных климатических проблем.

По словам бывшего премьер-министра Греции и президента Социалистического интернационала Георгиоса А. Папандреу, приверженность Китая открытости и мультилатерализму имеет ключевое значение не только для процветания Китая, но и для эффективного решения общих проблем глобального характера. Общие проблемы требуют общих решений. Путем к этому являются общие цели и принятие многообразия.

Нынешняя пандемия продемонстрировала, насколько важна гармония между человеком и природой. Она самым жестоким образом показала нам, как работает связь между окружающей средой, питанием, благополучием животных и природно-очаговыми заболеваниями. Мы осознали, что политика борьбы с изменением климата должна сопровождаться политикой, направленной на защиту биоразнообразия.

Китай убежден, что изменение климата является не только проблемой, которую необходимо искоренить, но и возможностью для устойчивого экономического роста. Оно может стать движущей силой модернизации, которая потенциально принесет пользу развивающимся странам в той же мере, что и развитым, по аналогии с целями устойчивого развития (ЦУР) ООН.

Все страны несут огромную ответственность за смягчение воздействия на окружающую среду с целью сокращения выбросов на душу населения во всем мире. Разумеется, богатые государства должны нести на себе самое тяжелое бремя и учитывать различия между развитыми и развивающимися странами.

"Decode the Real China" ("Распознать настоящий Китай") - 13-серийный сериал, в котором 13 высокопоставленных политиков, включая бывших премьер-министров и послов в Китае, интерпретируют выступление председателя Си от 1 июля с точки зрения выдающегося развития Китая под руководством КПК, многостороннего сотрудничества, перспектив взаимодействия в рамках проекта "Один пояс и один путь" и реагирования на глобальное изменение климата.

Сериал посвящен эффективности руководства КПК и достижениям в процессе развития Китая в глазах других стран с целью продемонстрировать Китай всему миру в его реальном, объемном и всеобъемлющем виде.