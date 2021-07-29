Китайская система виртуальных тренажеров готовит специалистов ветроэнергетических проектов

СЮЙЧЖОУ (Китай), 29 июля. /PRNewswire/ В свете стимулирования внедрения ветроэнергетики ведущий производитель строительной техники XCMG (000425.SZ) запустил принципиально новую систему обучения на виртуальных тренажерах с имитацией кранов, оснащенную передовыми базовыми технологиями своего легендарного вездеходного крана XCA1600 - модели, широко используемой при монтаже ветроэнергетических установок в Китае.

"Система, имитирующая реальные условия в трехмерном представлении, позволяет операторам легко овладеть необходимыми навыками, быстро и точно используя подлинно имитируемые визуальные, слуховые и тактильные ощущения. Эффект полного погружения делает процесс обучения операторов более профессиональным, точным, удобным и эффективным за счет органичного сочетания видеопрезентаций, шлемов виртуальной реальности, электронных перчаток и пр.", - заявил председатель правления и генеральный директор компании XCMG Ван Минь.

Это была первая система обучения для супертоннажных кранов в строительном машиностроении как в стране, так и за рубежом, в которой используются реальный салон, блок управления, дисплей и панель управления, схожие с фактической рабочей средой с сопоставимыми параметрами управления. Кроме того, после преодоления технических препятствий, связанных с имитацией опционального противовеса и подъемной стрелы, была реализована виртуальная установка и функционирование шести основных режимов работы.

Оригинальная система отображения крутящего момента, созданная компанией XCMG, позволяет выполнять интерактивные операции и отображение данных об опциональном противовесе, мачте ветрогенератора и подъемной стреле, а также разблокирование, натяжение и самовращение ветрогенератора одним щелчком. В этой обучающей системе используются самые крупномасштабные сценарии подъема элементов ветроэнергетических систем, помогающие операторам быстро овладевать необходимыми навыками.

В 2020 году компания XCMG повторно модернизировала систему виртуальной имитации килотонного вездеходного крана с использованием модели XCA1600 в качестве прототипа, включив в нее программы для телескопической системы, а также отображения двухцилиндровой головки и управления ею. Кроме того, в ходе модернизации производилась замена различных изделий и программ для обучения работе на оборудовании грузоподъемностью от 800 до 1600 тонн.

Согласно статистическим данным по национальной энергетике за 2020 год, опубликованной Национальным энергетическим управлением Китая, объемы строительства наземных и морских ветроэнергетических объектов в Китае увеличились почти втрое по сравнению с предыдущим годом, достигнув нового рекордного уровня 71,67 ГВт. В соответствии с докладом "Развитие энергетики Китая" за 2020 год и докладом "Расширение производства электроэнергии в Китае" за 2020 год, опубликованными Китайским институтом электроэнергетического планирования и проектирования (China Electric Power Planning & Engineering Institute) в середине июля, в ближайшие три года китайская ветроэнергетика предположительно достигнет относительно высокого уровня среднегодового прироста, составляющего 30-50 миллионов киловатт.

На данный момент компания XCMG обучила 1520 классов операторов крупно- и супертоннажных кранов, которые играют ведущие роли в крупных строительных проектах по всему Китаю.

Информация о компании XCMG

XCMG - транснациональная компания-производитель тяжелого машинного оборудования с 78-летней историей. В настоящее время она занимает четвертое место в мировой индустрии строительной техники. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 187 стран и регионов по всему миру.

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