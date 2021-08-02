На форуме ШОС приняли наньчанскую инициативу о сотрудничестве в традиционной медицине

Наньчан, Цзянси, 2 августа. /PRNewswire/ Форум ШОС по традиционной медицине-2021 с 28 по 30 июля прошел в городском округе Наньчан провинции Цзянси на юго-востоке Китая. Форум является одним из важных мероприятий, посвященных 20-летию создания Шанхайской организации сотрудничества. Темой форума послужила "Наследование, инновации, взаимное обучение и обмен". Около 500 представителей из Китая и государств-членов ШОС приняли на форуме участие в смешанных форматах "онлайн+оффлайн". Заместитель премьер-министра Киргизии Жылдыз Бакашова и первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков выступили на форуме с видеообращением. Речи произнесли послы посольств таких стран в Китае, как Таджикистан, Афганистан, Армения, Россия и т. д. На форуме была принята и опубликована "Наньчанская инициатива о развитии сотрудничества в области традиционной медицины в рамках ШОС".

В инициативе говорится, что традиционная медицина, это совокупность знаний, умений и практики, основанных на традиционных теориях, убеждениях и опыте, присущих разным культурам при сохранении здоровья, предотвращении, диагностике, лечении физических и психологических заболеваний и улучшении состояния. Государства-члены ШОС отдают себе отчёт в том, что традиционная медицина сыграла активную роль в глобальной борьбе с пандемией и служит опорой для охраны здоровья народов стран мира и совместного формирования здравоохранительного сообщества человечества. Государства-члены ШОС, прилагая продолжительные усилия для продвижения дружественных обменов между правительственными ведомствами и частными организациями и активно осуществляя широкий обмен и сотрудничество по подготовке кадров, в области медицинских и научных исследований и освоении ресурсов целебных трав, добились согласия по широкому кругу вопросов:

Передача из поколения в поколение и инновация традиционной медицины представляет активное и актуальное значение для усовершенствования и развития национальной медицинской и здравоохранительной системы. Страны стараются защитить культуру и ресурсы традиционной медицины, продвигают более тесную интеграцию традиционной медициной с современной, чтобы традиционная медицина сыграла большую роль и внесла более значимый вклад в улучшение глобального здравоохранительного управления. Активно продвигать исследования роли традиционной медицины в сохранении здоровья и в предотвращении, диагностике, лечении физических и психологических заболеваний и улучшении состояния, чтобы традиционная медицина работала более безопасным и эффективным образом, выявлять уникальные преимущества традиционной медицины в противодействии таким общим вызовам как хронические заболевания, вспышка новых эпидемий и повторная вспышка исторических и трансграничные ЧП в области общественного здравоохранения. Стимулировать практику по обучению традиционной медицине и подготовке профессиональных работников, усиливать научно-популяционную работу о традиционной медицине, наращивать обмены между поставщиками традиционных медицинских услуг и взаимное заимствование опыта между ними для повышения их квалификации. Активно проводить обмен и сотрудничество в области освоения целебных трав в традиционной медицине, формировать такую архитектонику, которая имеет множество объектов, уровней, форм и углов, усиливать развитие торговлю услугами в области традиционной медицины для развития всей индустрии. Передача из поколения в поколение и инновация традиционной медицины оказывает позитивное влияние на прогресс мировой цивилизации. Страны готовы дальше укрепить сотрудничество в области традиционной медицины, чтобы она лучше обслужила здравоохранение людей для достижения прекрасной перспективы, когда каждый человек может быть крепко здоровым.

Дальше развивать обмены и сотрудничество ШОС в области традиционной медицины и продолжить в будущем проведение Форума ШОС по традиционной медицине.