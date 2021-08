Dreame Technology представляет интеллектуальный робот-пылесос - новое слово в уборке дома

ПЕКИН, 3 августа. /PRNewswire/ Компания Dreame Technology, являющаяся одним из ведущих мировых производителей интеллектуальных устройств для уборки дома, планирует представить новый флагманский робот-пылесос с самоопорожняющимся мусоросборником для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro во время проведения эксклюзивной выставки Dreame Brand Fest 2021 на платформе AliExpress. Модель Dreame Bot Z10 Pro, претворяющая в жизнь лозунг "Get it all done, once every 65 days", представляет собой мощный робот-пылесос, модернизированный за счет функции автоматического удаления мусора, точной навигации с использованием системы LiDAR, а также интеллектуального и персонализированного процесса уборки.

Установленный в модели Dreame Bot Z10 Pro 4-литровый герметичный пылесборник, одновременно служащий в качестве автоматически опорожняющейся док-станции и зарядного устройства, может удерживать в себе пыль и мусор до 65 дней, что позволяет пользоваться интеллектуальным средством для уборки полов на протяжении более двух месяцев без необходимости опорожнения мешка для сбора мусора. После каждого цикла уборки собственная система самоопорожнения автоматически очищает пылесборник робота-пылесоса. Процесс удаления пыли оптимизирован за счет использования конструкции с двухконтурной циркуляцией воздуха. С одной стороны стакана пылесборника производится выдувание мусора, а с другой стороны - его эффективное всасывание. Комбинированное действие повышает эффективность перемещения пыли в мешок для ее сбора.

Этот робот-пылесос, использующий передовую навигационную систему LiDAR и алгоритмы 3D-визуализации в режиме реального времени, может осознанно перемещаться по дому без вмешательства человека. По мере получения дополнительной информации о планировке дома он подбирает наиболее оптимальную траекторию для проведения уборки. Dreame Bot Z10 Pro может похвастаться превосходной эффективностью обнаружения объектов на полу (например, тапочек, кабелей, ножек столов и стульев и пр.), что позволяет с высокой точностью обходить препятствия, предотвращая при этом случайное столкновение и запутывание. Таким образом эта модель обеспечивает беспрепятственную уборку даже в сложных условиях, демонстрируя повышенную рациональность и эффективность.

Персонализированная уборка осуществляется с использованием дополнительных возможностей индивидуальной очистки в приложении, включая картирование с использованием нескольких напольных покрытий, маркировку помещений, выбор конкретных зон уборки и установку виртуальных запретных зон. Например, можно увеличить мощность всасывания на кухне для устранения пищевого мусора и выбрать более низкий уровень для спальни.

Dreame Bot Z10 Pro обладаетсверхвысокой мощностью всасывания (4000 Па) для удаления въевшейся грязи и мусора за один проход, а также 150-минутным запасом хода для подметания площади до 250 м², что идеально подходит для непрерывной и тщательной очистки. Независимо от используемого в доме напольного покрытия пылесос 2-в-1 для сухой и влажной уборки Dreame Bot Z10 Pro поможет сохранить чистоту атмосферы за счет всасывания частиц пыли и влажной уборки пола для обеспечения дополнительного уровня очистки.

"Dreame Bot Z10 Pro позволяет людям наслаждаться уборкой дома с помощью интеллектуальных и удобных средств. Этот продукт разработан для освобождения людей от домашней работы и создает комфортные условия для жизни благодаря совершенно автономному процессу уборки", - заявил директор по международному маркетингу компании Dreame Technology Фрэнк Ван.

Невероятно мощный и интеллектуальный пылесос Dreame Bot Z10 Pro появится в эксклюзивной экспозиции Brand Fest на платформе AliExpress 10 августа.

Период продаж: с 9:00 10 августа до 08:59 14 августа 2021 года (по центральноевропейскому летнему времени)

Рекламная цена (без учета налога): $416,99

Выгоды для первых покупателей: купон на 20 долларов + 5 одноразовых пылесборников для каждого пылесоса Z10 Pro

Более подробная информация об экспозиции Dreame Brand Fest представлена здесь.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу.