В Татарстане на жилье для детей-сирот направят более 895 млн рублей

Москва, 3 августа. В Татарстане объявлены очередные торги на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей. Информация о торгах размещена на портале Единой информационной системы в сфере закупок. Сумма контракта – более 243 млн рублей. На эту сумму приобретут 178 квартир.

По данным пресс-службы Минземимущества республики, для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей в первом полугодии этого года уже заключены 3 госконтракта на приобретение 211 жилых помещений, из них уже предоставлено 114 однокомнатных благоустроенных квартир: 73 квартиры в Казани, 28 в Нижнекамске, 6 в Вернеуслонском районе, 4 в Балтасинском районе и по 1 квартире в Атнинском, Сармановском и Ютазинском районах.

По данным Министерства образования Татарстана, всего в текущем году планируется обеспечить жильем 636 детей-сирот. На эти цели будет выделено более 895 млн рублей, в том числе более 68 млн рублей из федерального бюджета.