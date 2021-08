Huawei, China Mobile и Industry Partners опубликовали доклад по технологии 5G-Advanced

ПЕКИН, 9 августа. /PRNewswire/ Компания Huawei опубликовала аналитический доклад под названием "5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective - Towards a New Era of Intelligent Connect Х" ("Развитие технологии 5G-Advanced с точки зрения сетей - вступление в новую эру Intelligent Connect Х"), подготовленный совместно с China Mobile и другими партнерами по отрасли. Настоящий документ является первым в отрасли, который расширяет архитектуру и техническое направление для технологии 5G-Advanced и целью которого является разработка руководящих принципов, способствующих развитию технологий 5G и формированию устойчивой отрасли на их основе.

Несмотря на быстрый рост масштабов распространения технологии 5G пока не достигли высшего уровня развития. Для извлечения большей социально-экономической выгоды из развития сетей 5G консорциум 3GPP официально объявил технологию 5.5G вторым этапом 5G, назвав ее 5G-Advanced. Исходя из этого, отраслевые партнеры достигли консенсуса по развитию сетей 5G-Advanced и составили данный бюллетень, разъясняющий требования и технологии, необходимые для их эволюции из сетей 5G, тем самым ускоряя процесс развития сетей.

5G имеет важнейшее значение для повышения качества обслуживания и стимулирования цифровой и интеллектуальной трансформации отраслей. Для более глубокого проникновения в отрасли 5G требует конвергенции DT, OT, IT и CT (DOICT). И базовая сеть, подобно мозгу сети E2E, играет ключевую роль в эволюции сетей 5G-Advanced. Поэтому мы должны содействовать развитию базовой сетевой архитектуры и технологий 5G в соответствии с нашими бизнес-моделями, что поможет операторам улучшить окупаемость капиталовложений, а другим участникам отрасли - более эффективно использовать сети 5G в процессе цифровой и интеллектуальной трансформации.

Для расширения сетевых возможностей и удовлетворения постоянно растущих потребностей в обслуживании развитие 5G-Advanced будет охватывать как архитектуру, так и технологии 5G.

На архитектурном уровне сеть 5G-Advanced должна в полной мере учитывать концепцию облачных/граничных сетей и сетей как услуги, а также продолжать расширение сетевых возможностей с переходом в конечном итоге к интеграции облачных сетей и вычислительных систем. На уровне сетевых технологий сети 5G-Advanced должны характеризоваться интеллектуальностью, конвергентностью и реализацией возможностей.

Благодаря непрерывному совершенствованию технология 5G-Advanced позволит нам быстро внедрять сетевые функции и осуществлять их привязку к различным сценариям обслуживания по запросу.

Этот информационный документ послужит ценным справочным материалом для развития технологии 5G-Advanced. В то же время для ее успешного развития необходимо сотрудничество. Если хочешь пойти далеко, иди вместе с другими. Компания Huawei совместно со своими партнерами по отрасли стремится к разработке решения, способного запустить процесс интенсивного развития сетей 5G и создать плодотворную отрасль на их основе.

Нажмите здесь для загрузки аналитического доклада о развитии технологии 5G-Advanced: ссылка

​​​​​​