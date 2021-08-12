GameChange Solar завершает крупнейший в Индии проект солнечного трекера для Tata Power

НОРУОЛК (шт. Коннектикут), 12 августа. /PRNewswire/ Сегодня компания GameChange Solar объявила о завершении своего первого проекта Genius Tracker™ в Индии. Этот проект мощностью 394 МВт расположен в 110 км от Ахмадабада, столицы штата Гуджарат. Предполагается, что эта солнечная электростанция обеспечит экологически чистое энергоснабжение в количестве, эквивалентном 376 000 домашних хозяйств.

Компания GameChange Solar гордится тем, что была выбрана компанией Tata Power — одним из ведущих независимых производителей электроэнергии в Индии и подразделением Tata Group. Это крупнейший солнечный проект с использованием одноосных трекеров в Индии, и компания GameChange Solar выбрала для этого проекта Genius Tracker™ 1P из-за сложных грунтовых условий и сильных ветров, наблюдаемых в этом районе. Система Genius Tracker™ разработана специально для этих условий.

Проект, построенный в то время лишь частично, выдержал циклон Tauktae, когда он обрушился в мае 2021 года. Это был самый сильный циклон, ударивший по Гуджарату с 1998 года. Скорость ветра превышала 160 км/ч, в результате чего были выкорчеваны деревья и повалены столбы. Благодаря качеству проектирования и строительства системы Genius Tracker™ часть объекта, установленная в то время, не была повреждена.

Компания GameChange Solar также продемонстрировала свою приверженность Индии, поскольку более 20% материалов для Genius Tracker™ произведено в этой стране. Компания GameChange Solar стремится к локальному потреблению более 50% комплектующих для своих систем на все будущие проекты в Индии.

Главный операционный директор компании GameChange Solar Викас Бансал (Vikas Bansal) заявил следующее: «Мы рады тому, что для проекта «Ахмадабад» был выбран Genius Tracker™. Мы с нетерпением ждем внедрения новейшей технологии Genius Tracker™ компании GameChange Solar в другие проекты в Индии. Будучи одним из мировых лидеров в сфере солнечной энергетики, мы будем стремиться оказывать влияние на экологически чистое энергоснабжение по всему Индийскому субконтиненту».

Контактную информацию и запросы СМИ можно направлять Дерику Ботхе (Derick Botha) по телефону: +1 (302) 528-2125

или по электронной почте: derick.botha@gamechangesolar.com