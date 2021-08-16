CGTN: История любви Цисицзе: сладкие моменты Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань

ПЕКИН, 16 августа. /PRNewswire/ Ежегодный праздник Цисицзе представляет собой место встречи феи и человека, любовь между которыми была запрещена в китайской мифологии. Этот праздник, называемый также "Ночью семерок", приходится на 7-й день седьмого месяца китайского лунного календаря.

Праздник, воплощающий в себе идеи великой романтики и преданной любви, в настоящее время отмечается как китайский День Святого Валентина.

В этом году праздник Цисидзе попадает на 14 августа. В этот особый день мы обращаем внимание на историю любви председателя КНР Си Цзиньпина и его супруги Пэн Лиюань.

Многие люди в Китае считают Си и Пэн, которые женаты уже 34 года, хорошим примером супружеских отношений.

"Ответственный муж"

Си Цзиньпин широко известен как хороший лидер, преисполненный решимости беззаветно служить своему народу, а также как прекрасный компаньон и "ответственный муж" по мнению Пэн.

"У меня очень счастливая семья. Я и моя жена имеем собственные карьеры, но вместе работаем над построением семьи", - заявил в одном из телевизионных интервью в 2004 году Си Цзиньпин, который в то время работал секретарем Чжэцзянского провинциального комитета Коммунистической партии Китая (КПК).

Хотя Си и Пэн были в значительной мере разделены своими рабочими обязанностями, их объединяли взаимопонимание и забота друг о друге.

Зимой в провинции Фуцзянь, где работал Си Цзиньпин, довольно холодно, поэтому Пэн сшила стеганое одеяло для своего мужа. Когда Пэн работала на гала-концерте в честь Праздника весны, Си Цзиньпин делал пельмени и ждал возвращения жены домой на совместный ужин.

"Спустя более десяти лет после женитьбы я каждый день звоню своей жене по телефону, хотя у нас не очень много времени для того, чтобы быть вместе", - сказал он в интервью.

В кабинете, где председатель Си выступал с поздравительной речью в честь Нового 2021 года, была замечена 21 фотография, среди которых было несколько семейных. На одной из них запечатлены Си и Пэн на фоне Великих фонтанов (Дашуйфа) - одной из самых известных достопримечательностей рядом с руинами Старого летнего дворца в Пекине. Это единственная фотография Пэн в молодом возрасте.

Скромная и аскетичная пара

Си и Пэн поженились в сентябре 1987 года. Вместо традиционной свадебной церемонии у них был простой ужин с несколькими коллегами и друзьями.

Накануне Праздника весны в 2015 году Си Цзиньпин снова посетил деревню Лянцзяэ на северо-западе провинции Шаанси, где он ранее работал и прожил около семи лет. Представляя Пэн Лиюань жителям поселка, он сказал с местным акцентом: "Это моя жена".

Держась за руки на мировой арене

История любви Си и Пэн, которые неоднократно выступали вместе на международной арене, завоевала восхищение по всему миру.

Когда во время осмотра китайского антарктического научно-исследовательского судна Xuelong в Австралии Си Цзиньпин поднялся по трапу в рубку, расположенную наверху, он повернулся и подал Пэн руку, помогая ей подняться.

Во время государственного визита в Индию в сентябре 2014 года Пэн пригласили сесть на качели. Немного покачавшись, она предложила Си присоединиться к ней. Он сел не раздумывая, и они стали качаться вместе.

Кроме того, пара появлялась на различных мероприятиях в подобранных друг к другу костюмах.

"Не разрывайте настоящую любовь из-за большого расстояния, никогда не забывайте о ней в своей напряженной повседневной жизни, не игнорируйте ее во время неустанной работы". Вот что сказал Си Цзиньпин и чем он руководствуется в своей работе.