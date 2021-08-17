Умные дома сокращают цифровое неравенство и приносят выгоду потребителям старшего возраста

ЭНГЛВУД-КЛИФС (шт. Нью-Джерси), 17 августа. /PRNewswire/. Технологии класса "умный дом" сокращают цифровое неравенство для менее технически подкованных потребителей старшего возраста — таковы результаты недавнего исследования потребительских настроений, представившего углубленный анализ привычек и образа жизни пользователей умных домов в США. В то время как большинство исследований по этой теме сосредоточено на самой технологии, в новом исследовании — Докладе 2021 LG ThinQ® Smart Home — представлены уникальные выводы о том, как интеллектуальные технологии преображают повседневную жизнь пользователей различных поколений и меняют ее к лучшему независимо от уровня их технических знаний.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХНАРЕЙ И МОЛОДЕЖИ

Согласно результатам исследования, проведенного по заказу лидера в сфере умных домов LG Electronics, менее технически подкованные пользователи в большей степени удовлетворены своими умными домами, и вдвое большее число пользователей в возрасте от 50 до 54 лет (60,0%) заявило о том, что они "очень довольны" своими умными домами и другой интеллектуальной продукцией, по сравнению с числом таких респондентов в возрасте от 25 до 29 лет. Эти результаты также показывают, что преимуществами умных домов могут пользоваться все, независимо от технических знаний и возраста, и что они могут играть важную роль в сокращении цифрового неравенства за счет предоставления всем потребителям более широкого доступа к простым в использовании технологиям.

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Хотя умные дома рассчитаны на всеобщую пользу, их преимущества могут быть абсолютно уникальными для каждого человека. Благодаря углубленным обсуждениям, проведенным с широким кругом владельцев умных домов, в докладе подробно описывается, как интеллектуальные пространства обеспечивают гибкие решения, адаптированные к характерным стилям жизни на основе базовых ценностей, интересов и увлечений пользователей. Например, респонденты, стремящиеся к достижению высокого социального статуса, являются единственной группой, назвавшей функцию умной стиральной машины, позволяющую распознавать тип ткани и рекомендовать оптимальную программу стирки, в числе своих трех наиболее часто используемых функций. Эта возможность полезна для социально активных людей, желающих продемонстрировать своим друзьям что-то новое. Говоря о досуге, респонденты, увлекающиеся садоводством, поставили в тройку наиболее часто используемых возможностей функцию дистанционного/голосового управления умными телевизорами, холодильниками и стиральными машинами, обеспечивающую возможность управления домом без помощи рук даже из сада.

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЧНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В числе преимуществ умных домов респонденты чаще всего упоминали энергосбережение. Благодаря функциям оптимизации энергопотребления, имеющимся в новейших на сегодняшний день устройствах с сетевым подключением, интеллектуальные дома обеспечивают потребителям более экологичный образ жизни, сохраняя при этом низкий уровень энергозатрат. Эти интересные выводы показывают, что умный дом может стать важным вспомогательным средством обеспечения экологичной жизни.

"Дома будущего представляются как универсальные жилые пространства, которые обеспечивают комплексные решения, адаптированные к уникальному образу жизни каждого человека, — заявил старший вице-президент компании LG Electronics и руководитель ее Всемирного маркетингового центра Ли Чжён Сёк (Lee Jeong-seok). — Доклад LG ThinQ представляет концепцию более совершенного и интеллектуального образа жизни за счет технологий на основе искусственного интеллекта, обеспечивающих новый уровень автоматизации домохозяйств и сетевого взаимодействия их элементов. Компания LG верит в возможность улучшения качества жизни потребителей во всех аспектах, и доклад ThinQ станет ключом к обеспечению такой возможности".

В докладе LG ThinQ® Smart Home представлена концепция лидерства на рынке умных домов. "Проливая свет на преимущества внедрения интеллектуальных технологий в повседневную жизнь человека, LG ThinQ способствует повышению уровня жизни и помогает обеспечивать ее высокое качество для всей семьи", — заявил он.

Полный текст доклада представлен на странице https://www.lg.com/ru/lg-thinq

[1] В онлайн-опросе участвовали 857 американских потребителей, покупавших бытовую технику для умных домов в течение последних 5 лет.

Информация о компании LG Electronics Inc.

Компания LG Electronics является одним из мировых новаторов в сферах технологий и бытовой электроники и представлена практически во всех странах, а численность ее сотрудников по всему миру превышает 75 тысяч человек. В 2020 году совокупный объем продаж четырех компаний, входящих в структуру LG: Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle component Solutions и Business Solutions — превысил 56 млрд долларов США. LG является одним из ведущих производителей потребительской и коммерческой продукции, включая телевизоры, бытовую технику, пневматические системы, мониторы, обслуживающие роботы и автомобильные компоненты, а ее премиум-бренд LG SIGNATURE и интеллектуальный бренд LG ThinQ известны во всем мире. Последние новости компании представлены на ее сайте по адресу www.LGnewsroom.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: LG Electronics Inc., Nadia Kim, nadia.kim@lge.com; Longitude One, Seongho Ahn, Seongho.Ahn@lg-one.com, +82 2 2287 0962