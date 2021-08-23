Risen Energy расширяет действие Соглашения о закупке электроэнергии с BHP

НИНБО (Китай), 23 августа. /PRNewswire/. Компания Risen Energy расширила действие своего 10-летнего соглашения о закупке возобновляемой энергии (PPA) со своей солнечной электростанции "Мерредин" с 20 до 50 МВт электроэнергии для предприятий Nickel West, принадлежащих компании BHP.

Начиная с 1 августа дополнительные 30 МВт будут направляться на металлургический комбинат BHP Nickel West в Калгурли для сокращения его выбросов 2-го цикла на 30%. Эта поставка следует за первоначальными 20 МВт, которые предназначены для нефтеперерабатывающего завода BHP Nickel West в Куинане и покроют до 50% его энергопотребления за счет солнечной энергии, вырабатываемой солнечной электростанцией компании Risen Energy в Мерредине.

Президент компании BHP Nickel West Asset Джессика Фаррелл (Jessica Farrell) заявила следующее: "Увеличение с 20 до 50 процентов доли энергии, потребляемой нами от солнечной электростанции Risen, позволит нам сократить свои выбросы от использования электроэнергии на никелевом комбинате в Калгурли на 30 процентов. Это очередной пример шагов, предпринимаемых нами для сокращения выбросов на всех наших предприятиях: на 30 процентов к 2030 году и до нетто-нуля к 2050 году. Экологически чистое никелевое производство с низким уровнем углеродных выбросов имеет важнейшее значение для наших клиентов, использующих аккумуляторные батареи и электромобили".

Исполнительный директор компании Risen Energy Australia Эрик Ли (Eric Lee) отметил: "Мы высоко ценим доверие, оказанное нам и нашей солнечной электростанции Мерредин со стороны компании BHP Nickel West, и признательны за предоставленную возможность и далее обеспечивать экологически чистое энергоснабжение для ее предприятий. Это сотрудничество демонстрирует позицию Risen как одного из ведущих в отрасли поставщиков комплексных решений в сфере солнечной энергетики, а также является для нас важным шагом на пути к установлению более тесного сотрудничества в области экологически чистой энергетики с авторитетными организациями, поддерживающими стремление Австралии по декарбонизации".

Г-н Ли также сообщил, что компания Risen осуществляет еще ряд проектов и что организация находится на пути к достижению своей цели, заключающейся в том, чтобы стать одним из ведущих разработчиков систем генерации и накопления/хранения солнечной энергии. В рамках этой цели, а также своей долгосрочной цели — достижения "2 ГВт" в Австралии — компания Risen развивает и совершенствует свои внутренние компетенции для удовлетворения растущих потребностей рынка и совершенствования технологий, особенно в связи с гибридными проектами, сочетающими элементы солнечной энергетики с системами накопления энергии (BESS).



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Lorraine Khng (Лоррейн Хн), lorraine.khng@risenenergy.com, +86 0402 835 164