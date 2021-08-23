Совет по развитию туризма Саньи запускает новый официальный веб-сайт

САНЬЯ (Китай), 23 августа. /PRNewswire/. 20 августа новый многоязычный веб-сайт Совета Саньи по развитию туризма (www.visitsanya.com) официально начал свою работу. Разработанный по аналогии с самыми успешными многоязычными веб-сайтами государственных советов по туризму, включая советы Гонконга и Сингапура, сайт обладает новаторским дизайном и архитектурой. Интерактивный контент и тематические функции превращают его в один из лучших туристических ресурсов Саньи, способствующих росту популярности города среди иностранных туристов. Предполагается, что сайт привлечет больше посетителей в Санью, наглядно продемонстрировав все преимущества этого направления для предстоящего отпуска. Таким образом, будет оправдано строительство Международного центра туризма и потребления Саньи.

Туристический промосайт Саньи был запущен на упрощенном и традиционном китайском, английском и русском языках. С учетом современных тенденций среди молодых путешественников одновременно с версией для ПК была запущена мобильная версия.

Один из руководителей Совета по развитию туризма Саньи пояснил, что новый сайт описывает богатые туристические ресурсы Саньи, классифицируя информацию по четырем районам города. Исполнительный директор Совета отметил, что при разработке сайта была учтена сегментация рынка. Предлагаемые тематические разделы рассчитаны на различные категории посетителей в зависимости от их демографических особенностей и предпочтений: семейный отдых, оздоровление, романтический отдых, развлечения, тур по ночному городу.

После тестового периода веб-сайт будет регулярно оптимизироваться и обновляться, чтобы ознакомить туристов с актуальной информацией и лучшими фотографиями самых интересных достопримечательностей и культурных объектов. Совет по развитию туризма Саньи по-прежнему привержен повышению качества обслуживания посетителей и стремится превратить город в одно из самых популярных туристических направлений в мире.

Команда, работающая с веб-сайтом, планирует объединить ресурсы в рамках концепции tourism+, предусматривающей создание более качественного контента и пакетов услуг, к примеру, подборок обязательных к просмотру и посещению достопримечательностей, чтобы сделать пребывание в городе максимально приятным. Цель Совета состоит в том, чтобы влюбить туристов в этот морской город и увезти домой только радостные воспоминания о времени, проведенном в тропическом раю Саньи.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1598061/1.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Guan Zhao (Гуань Чжао), sytpb.gz@sanya.gov.cn, +86-898-88616699