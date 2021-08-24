Экскурсия по объектам московского метро, возводимым китайской компанией CRCC

Москва, 24 августа. В апреле 2017 года Китайской железнодорожной строительной корпорации (CRCC) удалось выиграть тендер на строительство юго-западного участка восточной части Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Это был первый случай, когда китайское предприятие смогло получить подряд на проектирование и возведение метрополитена на территории Европы. Компания серьезно отнеслась к этой работе: от оборудования до технологий, используемых в строительных работах, корпорация CRCC, - все было революционным, само взаимодействие с российской стороной было проникнуто духом научно-технических инноваций. Даже после начала работ над строительством метрополитена корпорация CRCC не стояла на месте, она постоянно усиливала свой научно-технический потенциал, постоянно вводила новшества, отвечающие текущим реалиям.

В результате этого кропотливого труда был разработан и произведен щитовой проходческий комплекс оригинальной конструкции, который способен работать в условиях чрезвычайно низких температур. Именно эта машина побила российские рекорды проходки за один день и за одну смену, сообщает CRCC. Сейчас мы с вами на месте узнаем, как под землей вгрызается в толщу огромный - 11 м в диаметре - щитовой проходческий комплекс.

За несколько последних лет увеличилось количество проектов строительства Московского метрополитена, в которых принимают участие специалисты CRCC. Эти работы - "эталон китайско-российского сотрудничества", тот труд рабочих, инженеров и руководителей с обеих сторон, который их умом и потом еще сильнее скрепляет дружбу Китая и России.

Московский метрополитен издавна пользуется репутацией одного из самых красивых метро в мире: 44 его станции включили в список культурного наследия России. А хотите узнать, как выглядит первая станция этого метрополитена, выполненная в "китайском стиле"? Сейчас вместе с российским сотрудником Сухробджоном Назаровым мы пройдем и осмотрим каждый ее уголок.