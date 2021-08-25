Pudu Robotics планирует запустить свой робот нового поколения KettyBot в России

МОСКВА, 25 августа. /PRNewswire/. Транснациональная технологическая компания Pudu Robotics объявила о планах запустить на глобальном рынке продажи KettyBot — новейшего робота-промоутера с рекламным дисплеем. Презентация KettyBot состоится в сентябре текущего года в Москве.

Название мероприятия: 2021 Russia Pudu KettyBot Launch Event

Тема: Новый способ впечатлить вашего клиента

Время: 8 сентября 2021 г. | 14:00-17:00 мск

Место: Москва | Double Space (Шлюзовая набережная, 2/5)

В нем примут участие известные специалисты и представители местных СМИ. В указанное время KettyBot будет полномасштабно демонстрироваться на объекте.

KettyBot обладает инновационными встроенными функциями в дополнение к высококлассному рекламному дисплею — сопровождение клиентов, функции доставки и пр. KettyBot является экономичным и высокоэффективным решением для повышения уровня обслуживания в оживленных ресторанах.

Еще более высокая универсальность

KettyBot, разработанный для оказания множества услуг, включая привлечение клиентов, приветствие и сопровождение, а также мультидоставку, отличается сверхсовременной конструкцией, предполагающей повышенную адаптируемость, а также возможность принятия двух форм за счет снятия лотков и задней крышки. Сверхдлительное время работы от аккумулятора со впечатляющей функцией автоматической зарядки обеспечивает бесперебойную работу в течение всего дня.

Маркетолог на колесах

KettyBot оснащается большим рекламным экраном с диагональю 18,5 дюйма, при этом можно настроить отображение рекламных материалов в зависимости от зоны нахождения робота, тем самым повысив эффективность маркетинга.

Превосходная мобильность

KettyBot с минимальным зазором 55 см специально предназначен для использования в сложных и динамично меняющихся условиях. Сдвоенная система одновременной локализации и картирования (SLAM) включает лазерный и визуальный SLAM-модули, одновременно приспосабливающиеся к новым сценариям.

Во время презентации также будут представлены другие дополнительные функции и информация.

Информация о компании Pudu Robotics

Компания Pudu Robotics, основанная в 2016 году и имеющая штаб-квартиру в Шэньчжэне, является высокотехнологичным предприятием, специализирующимся на проектировании, НИОКР, производстве и реализации коммерческих сервисных роботов. Компания организовала научно-исследовательские центры в Шэньчжэне и Чэнду, а также сотни центров послепродажного обслуживания по всему миру.

Являясь одним из ведущих в мире поставщиков роботов для оказания коммерческих услуг, компания Pudu Robotics реализовала десятки тысяч роботов покупателям более чем в 60 странах и регионах, охватив более 600 городов по всему миру.

В мае 2021 года компания Pudu Robotics завершила финансирование серии C в объеме 78 млн долл. США, совместное инвестированных компаниями Tencent, Meituan и Sequoia Capital China.

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международный веб-сайт: www.pudurobotics.com

Российский веб-сайт: www.pudurobotics.ru

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1598788/image_1.jpg





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Tianyi Han (Тьяньи Хань), +86-13418661892, global_sales@pudutech.com