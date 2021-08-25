CGTN: Си Цзиньпин инспектирует лесное хозяйство Сайханба в провинции Хэбэй

ПЕКИН, 25 августа. /PRNewswire/. В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин посетил лесное хозяйство Сайханба в провинции Хэбэй на севере Китая. Благодаря неослабным усилиям трех поколений лесосажальщиков некогда громадные пустоши превратились в крупнейший искусственный лес мира.

В ходе своего визита китайский лидер выслушал доклад о работе местных органов власти по координации защиты и восстановления гор, рек, лесов, сельскохозяйственных угодий, озер и трав, отметив, что экологически чистое развитие будет выведено на более высокий уровень в процессе модернизации страны.

Сайханба, занимающая площадь около 93 тыс. га, в 50-е годы практически превратилась в пустошь из-за необузданной лесозаготовительной деятельности, что также стало причиной возникновения песчаных бурь, угрожавших Пекину и прилегающим регионам.

В 1962 году сотни лесохозяйственников приступили к посадке деревьев в Сайханбе с целью изменить тенденцию к быстрому опустыниванию. В результате напряженных усилий трех поколений площадь лесов увеличилась с 11,4 до 80%, и в настоящее время в китайскую столицу поступает около 137 млн кубометров чистой воды.

В ходе церемоний, посвященных тем, кто внес свой вклад в борьбу с крайней нищетой, лесному хозяйству Сайханба был присвоен национальный титул образца для подражания. Кроме того, оно завоевало приз 2017 Champions of the Earth (Чемпионы Земли-2017), являющийся высшей наградой своего рода от Организации Объединенных Наций.

Си Цзиньпин побеседовал с несколькими лесничими, ознакомился с процессом выращивания деревьев и выслушал информацию о деятельности фермы, направленной на распространение духа Сайханбы и содействие высококачественному развитию. Лесное хозяйство Сайханба стало символом китайского духа ударной работы и ярким примером экологической цивилизации.

Экологичная модель развития

Несмотря на рост многолетнего сдерживающего влияния Китай непреклонно сопротивляется старым способам экономической экспансии и их серьезному воздействию на окружающую среду. В этой связи высшее руководство страны неоднократно акцентировало внимание на одном из ключевых подходов к развитию, а Си Цзиньпин произвел сильное впечатление своей фразой «прозрачные воды и покрытые пышной растительностью горы — это бесценное достояние».

В июне Канцелярия Государственного совета выпустила руководство по принятию научных мер в рамках деятельности Китая по лесоразведению, направленной на радикальное улучшение природной среды в стране.

В нем содержится настоятельный призыв к работе по выращиванию деревьев и трав в соответствии с правилами, присущими данной экосистеме, в целях повышения ее устойчивости и способности к самовосстановлению.

Си Цзиньпин уделяет большое внимание реализации научного подхода к высококачественной экологизации земель в Китае и неоднократно призывал к активизации усилий, способствующих лесоразведению и защите лесных ресурсов.

По данным учреждений, управляющих лесным хозяйством и пастбищными угодьями, Китай успешно прекратил дальнейшее опустынивание, а площадь опустыненных земель сокращается в среднем на 2424 кв. км в год.

https://news.cgtn.com/news/2021-08-24/President-Xi-inspects-forest-farm-in-Hebei-Province-12YMORjQ9yM/index.html

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=bwmCnFzc2lU





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