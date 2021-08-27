Сеть дата-центров CloudFabric 3.0 от Huawei завоевывает награду Frost & Sullivan

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 26 августа. /PRNewswire/. Недавно разработанная компанией Huawei сверхконвергентная сетевая система центров обработки данных CloudFabric 3.0 завоевала приз Frost & Sullivan 2021 Global Technology Leadership Award за свою непревзойденную эффективность и ультрасовременное техническое решение. Эта награда отражает выдающуюся новизну технологии с точки зрения Frost & Sullivan.

По мере того как процесс цифровой трансформации набирает обороты, предприятия занимаются поиском сетей центров обработки данных, способных обеспечивать более высокие вычислительные мощности, повышая тем самым их инновационный потенциал и конкурентоспособность. Но это не так легко, как может показаться на первый взгляд. Традиционные сети центров обработки данных слабо устойчивы к потере пакетов, а при коэффициенте потери пакетов, составляющем всего 0,1%, вычислительная мощность может снижаться на 50%. Это широко распространенная проблема, препятствующая инновационной деятельности предприятий.

Кроме того, традиционные методы эксплуатации и технического обслуживания (O&M) на основе программно-определяемых сетевых (SDN) полуавтоматизированных операций постепенно становятся непрактичными по мере того, как корпоративные центры обработки данных продолжают расширение и внедрение своих услуг повышенными темпами. Более того, развивающиеся сценарии обслуживания предъявляют все более высокие требования к открытости сетей и возможностям использования сетей как услуги (NaaS).

"В целях ускорения информационных потоков и повышения вычислительной мощности компания Huawei непрерывно инвестирует средства в исследования, касающиеся сетей Ethernet без потерь и сетей автономного вождения, а также добилась значительного прогресса, включая Ethernet без потерь, полнофункциональное автоматизированное управление жизненным циклом и всесценарные NaaS. Эти достижения получили широкое признание в отрасли, — заявил руководитель отдела сетей дата-центров компании Huawei Леон Ван (Leon Wang). — Компания Huawei удостоилась большой чести быть свидетелем того, как ее сверхконвергентная сеть дата-центров увозит эту награду домой. В перспективе мы продолжим придерживаться клиентоориентированного подхода и инвестировать в научно-техническое новаторство для сохранения своего мирового лидерства и создания дополнительных ценностей для своих клиентов".

Говоря подробнее, разработанная компанией Huawei сверхконвергентная сеть дата-центров CloudFabric 3.0 может максимально повысить эффективность передачи и обработки данных и полностью реализовать потенциальные вычислительные мощности центров обработки данных благодаря следующим отличительным особенностям.

Ethernet без потерь : по своей природе сеть Ethernet предрасположена к потере пакетов, и эта проблема оставалась неразрешенной на протяжении 40 лет. Для преодоления этой проблемы компания Huawei разработала инновационный алгоритм iLossless, обеспечивающий возможность точного управления скоростью в режиме реального времени, устраняя сильную зависимость от экспертного опыта. Данный алгоритм гарантирует нулевую потерю пакетов в сети Ethernet и помогает реализовывать вычислительные мощности на 100%.

: по своей природе сеть Ethernet предрасположена к потере пакетов, и эта проблема оставалась неразрешенной на протяжении 40 лет. Для преодоления этой проблемы компания Huawei разработала инновационный алгоритм iLossless, обеспечивающий возможность точного управления скоростью в режиме реального времени, устраняя сильную зависимость от экспертного опыта. Данный алгоритм гарантирует нулевую потерю пакетов в сети Ethernet и помогает реализовывать вычислительные мощности на 100%. Автоматизированное управление на всем протяжении жизненного цикла : разработанная компанией Huawei система CloudFabric 3.0 позволяет создать первую в отрасли сеть автономного вождения L3 с новаторским внедрением цифровых двойников, графов знаний и технологий моделирования с использованием больших данных для сетевого управления. Получаемые преимущества включают предоставление услуг в считанные секунды, обнаружение неисправностей в считанные минуты и превентивное выявление 90% сетевых рисков.

: разработанная компанией Huawei система CloudFabric 3.0 позволяет создать первую в отрасли сеть автономного вождения L3 с новаторским внедрением цифровых двойников, графов знаний и технологий моделирования с использованием больших данных для сетевого управления. Получаемые преимущества включают предоставление услуг в считанные секунды, обнаружение неисправностей в считанные минуты и превентивное выявление 90% сетевых рисков. Всесценарные NaaS: разработанная компанией Huawei система CloudFabric 3.0 унифицирует модель сетевых элементов (NE) и предоставляет более 1000 типов программных интерфейсов сетевых приложений (API), что впервые обеспечивает централизацию управления устройствами от различных поставщиков и оркестровку многооблачных сетей. Это также сокращает длительность развертывания межоблачных разнородных сетей от месяцев до дней и период предоставления услуг от нескольких месяцев до одной недели.

Разработанная компанией Huawei сверхконвергентная сетевая система центров обработки данных используется более чем на 12 тысячах предприятий в более чем 140 странах и регионах, что способствовало успеху клиентов, осуществляющих деятельность в различных секторах, особенно финансовых учреждений, интернет-провайдеров, поставщиков облачных услуг и операторов связи. Этот глобальный успех закладывает прочную основу для развития цифровой экономики и цифровой трансформации предприятий.

Более подробная информация представлена на странице по адресу: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network-new.





КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Maoyuan Jiang (Маоюань Цзян), jiangmaoyuan1@huawei.com