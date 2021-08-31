CGTN: как Китай будет решать этнические вопросы в новую эпоху?

ПЕКИН, 31 августа. /PRNewswire/ В ходе двухдневной встречи, которая завершилась в субботу, были рассмотрены этнические проблемы Китая после вступления этой единой многонациональной страны на новый путь к полномасштабному превращению в современное социалистическое государство.

В новую эпоху в центре внимания работы Коммунистической партии Китая (КПК) по этническим вопросам должно быть развитие чувства общности у китайской нации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на центральной конференции по этническим вопросам.

Центральная конференция по этническим вопросам, которая прошла в Пекине в пятницу и субботу, стала пятым мероприятием подобного рода с момента начала реформ в стране и взятия курса на открытость. Предыдущие конференции проводились в 1992, 1999, 2005 и 2014 годах.

Укрепление чувства общности у китайской нации в новую эпоху

Резюмируя прошлый опыт, Си Цзиньпин отметил, что деятельность КПК по этническим вопросам должна служить цели возрождения китайской нации. Для укрепления этнического единства и содействия общему процветанию всех этнических групп следует прилагать больше усилий. Председатель КНР подчеркнул важность защиты суверенитета, безопасности и интересов развития Китая, призвав к усилиям по укреплению патриотизма среди всех этнических групп.

По его словам, развитие чувства общности у китайской нации требуется для защиты фундаментальных интересов всех этнических групп, национального возрождения и внедрения социалистических этнических принципов - равенства, единства, взаимопомощи и гармонии.

Чувство общности у китайской нации не является новым понятием. Впервые концепция была озвучена Си Цзиньпином на второй Центральной рабочей конференции в Синьцзяне в мае 2014 года. Он снова подчеркнул важность создания прочной основы для формирования чувства общности у китайской нации на центральной конференции по этническим вопросам, состоявшейся в сентябре 2014 года. Данная идея была введена в Конституцию партии на 19-м национальном конгрессе КПК в октябре 2017 года.

Си Цзиньпин указал на необходимость внедрения инноваций в работу КПК по этническим вопросам для обеспечения защиты законных прав и интересов всех этнических групп. В субботу он заявил, что важно помнить следующее: поддерживая общность, стоит уважать различия.

По его мнению, интересы китайской нации должны быть в приоритете для всех этнических групп, а смысл существования каждой этнической группы должен совпадать с целями китайской нации и служить ее интересам. В то же время он добавил, что конкретные интересы каждой этнической группы должны быть надлежащим образом учтены в процессе реализации интересов китайской нации в целом.

Си Цзиньпин призвал ускорить социалистическую модернизацию всех этнических групп. По его словам, необходимо проводить дифференцированную политику для поддержки реформ и открытости в регионах проживания этнических меньшинств. Глава Китая подчеркнул, что все этнические группы должны ощутить преимущества благополучной жизни.

Он заявил, что следует поощрять обмены между этническими группами и интеграционные процессы. Необходимо принять меры для создания условий, в которых люди, принадлежащие к различным этническим группам, могли бы найти точки соприкосновения в пространственном, экономическом, социальном и психологическом плане.

Си Цзиньпин подчеркнул важность предотвращения серьезных рисков, связанных с этническими вопросами. Он заявил, что к решению идеологических проблем, имеющих этническую составляющую, требуется применять особый подход, отметив, что для искоренения сепаратистских и экстремистских идей необходимо постоянно прилагать усилия. Также председатель КНР призвал к укреплению международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.