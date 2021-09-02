Лэшань: В жизнерадостном Лэшане пройдет Сычуаньская международная туристическая выставка

ЛЭШАНЬ (Китай), 2 сентября. /PRNewswire/. Со 2 по 5 сентября 2021 года в Лэшане планируется провести восьмую Сычуаньскую международную туристическую выставку (16+) с использованием онлайн- и офлайн-каналов маркетинга разнообразными, гибкими и практически реализуемыми способами. Во время выставки на ее основной площадке будут организованы крытая и открытая экспозиции. Более десяти мероприятий, намеченных в рамках ее программы, позволят путешественникам ощутить уникальное очарование этой выставки.

Путешественники могут не только увидеть величественную статую Будды в Лэшане, а также грациозную гору Эмэйшань, но и попробовать такие оригинальные блюда местной кухни, как жареная утка в сладкой коже, пудинг с тофу и говядина Цяоцзяо. Блюда в Лэшане отличаются от своих аналогов в других частях Китая, поскольку в них обеспечивается идеальный баланс между воспроизведением уникальных вкусов и привлекательным для всех оформлением.

Такой баланс проистекает из уникальной культуры и истории Лэшаня. В древние времена маленький городок Лэшань, окруженный тремя реками на юго-западе Сычуаньской впадины, был удобно расположен с точки зрения доставки воды. Здесь переплетались кулинарные традиции различных мест и рождались вкусные блюда всех видов, включая жареную утку в сладкой коже, цыпленка Бобо, пудинг с тофу, говядину Цяоцзяо, тофу Сиба, Хого и жареные закуски.

Наслаждение едой в Лэшане часто сочетается с процессом «исследования». Рестораны рассредоточены по всему городу и погружены в здешнюю окружающую обстановку. Бродя по небольшому городу, известному своим неторопливым стилем жизни, вы будете потрясены вкуснейшей едой в двух шагах от себя.

В Лэшане можно легко найти острые и поражающие вкус блюда сычуаньской кухни. Блюда с кислым, сладким, горьким, пряным или соленым вкусом также находятся в пределах досягаемости. Доступность еды с разнообразными вкусами является очередным примером срединного пути и гармонии — традиционной философии, которая столь дорога сердцу китайского народа.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1607315/Leshan_food.jpg





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