Yutong представила технологию обеспечения безопасности аккумуляторов электромобилей

ЧЖЭНЧЖОУ (Китай), 3 сентября. /PRNewswire/ 31 августа в прямом эфире по всему миру прошла конференция Yutong Power Battery Safety Protection Standard и тестирование аккумуляторов, в рамках которых была представлена новейшая технология безопасности электробусов YESS - Yutong Electric & Battery Safety Protection Standards. Это первая в мире технология обеспечения безопасности электромобилей, которая будет применяться в составе партий на коммерческих транспортных средствах.

YESS предлагает пять уровней защиты: безопасность комплектного транспортного средства, безопасность системы, безопасность коробок, безопасность компонентов и безопасность мониторинга, что обеспечивает три крупных повышения уровня безопасности, всепогодные возможности и адаптируемость к дорожным условиям.

По данным исследований, более 30% неисправностей аккумуляторов электромобилей были вызваны внешними повреждениями. Таким образом, вместо того, чтобы просто защитить аккумулятор, YESS покрывает весь автомобиль и использует конструкцию типа «рамки» для окружения аккумулятора с высокопрочным зазором для предотвращения таких столкновений.

Что касается внутренних неисправностей, таких как ISC и TR, то в системе безопасности YESS применяется первая в отрасли технология защиты от азота, полностью отключающая кислород в батарейной коробке во избежание сгорания.

Когда речь заходит о разделении внешних и внутренних источников опасности, YESS обеспечивает многоуровневую защиту термо-электрических соединений в целях безопасности аккумулятора.

Защита компонентов может использоваться в экстремальных условиях, включая высокое напряжение. Она адаптирует пригодную для коммерческого использования многослойную жидкостную термическую технологию для создания батарейной коробки без нагрева.

YESS также осуществляет мониторинг в режиме реального времени. Она обеспечивает постоянный мониторинг состояния батарей по всем областям, а также предлагает мобильное приложение, дающее возможность интеллектуального облачного управления.

Будучи уверенной в этой технологии, компания Yutong провела тестирование на безопасность батарей в процессе работы, поставив аккумуляторный блок, оснащенный по стандарту YESS, в экстремальные условия перегрева и перезарядки, чтобы доказать его безопасность и устойчивость.

В 2008 году компания Yutong, вышедшая на рынок транспортных средств, работающих на новых типах энергоносителей, продала более 150 тыс. единиц продукции по всему миру, а ее общий рабочий пробег достиг 24 800 000 000 км. Стремясь развеять опасения по поводу безопасности электромобилей, компания Yutong перешла на новую ступень с YESS - комплексным решением по обеспечению безопасности, ориентированным на весь автомобиль как завершенную систему.

Компания Yutong намерена и далее модернизировать свою технологию и усовершенствовать YESS в целях обеспечения безопасности, экологичности и комфорта при каждом путешествии пассажиров на автобусах Yutong EV.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=yaYOJ3QApBQ