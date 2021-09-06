Mobvista отчиталась о промежуточных результатах за 2021 год

ГУАНЧЖОУ, КИТАЙ, 6 сентября. /PRNewswire/ Mobvista (биржевой код: 01860.HK) объявляет о рекордно высоком доходе, достигшем в общей сложности $307,8 млн, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, отчет показывает, что дочерняя компания Mintegral, продолжает оставаться движущей силой роста компании. В первой половине 2021 года выручка Mintegral достигла $224,7 млн, что на 40,6% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года и составило 73,0% от общего объема.

В отчете отмечают, что число издателей трафика, получающих доступ к платформе Mintegral, выросло: 417 новых издателей присоединились к Mintegral, что на 8,22% больше по сравнению с концом 2020 года. На конец отчетного периода Mintegral сотрудничал с 5 226 издателей трафика.

В начале текущего года Mobvista объявила о предполагаемом приобретении Reyun, которая является ведущей китайской компанией аттрибуции мобильных устройств и MarTech в качестве третьей стороны. Приобретение было оценено примерно в 1,5 млрд юаней (включая денежные средства и акции). Присутствие мобильной аналитики Reyun в Китае стратегически помогает Mobvista повысить ценность, которую она приносит глобальным клиентам, решившимся выйти на китайский рынок, и повысить эффективность маркетинга для них в Китае. Reyun предоставляет услуги мониторинга данных, управления кампаниями и анализирует данные с более чем 700 млн активных устройств каждый месяц. С одной стороны, интеграция сервисов Reyun значительно расширит возможности коммерциализации облачных продуктов в экосистеме Mobvista. С другой, ожидается, что Mobvista совершенствуется в решении MarTech с полным стеком после завершения интеграции с Reyun, включая мобильный маркетинг, анализ данных, творческая автоматизация, монетизация и оптимизация затрат на облачный сервис.

В дополнение к этому, Mobvista уделяет значительное внимание повышению безопасности данных и соблюдению конфиденциальности. Mobvista успешно прошла аудит GDPR и сертификацию COPPA во всех секторах своего бизнеса с 2018 года. В августе 2021 года Mobvista также прошла аудит Type 2 SOC2, проведенный KPMG, - самый авторитетный и профессиональный в мире отчет о безопасности и конфиденциальности данных. Эта новость следует за недавним обзором Mobvista SOC2 Type 1, который был завершен в III квартале 2020 года.

В первой половине 2021 года Apple также официально выпустила iOS 14.5. Внутренние данные показывают, что 46,5% системных устройств iOS не могут отслеживать IDFA, что на 18,18% больше, чем у устройств, которые не могли отслеживать до его выпуска. Mobvista и, в частности, Mintegral, в значительной степени не пострадали от устаревания IDFA благодаря алгоритмам, не опирающимся на зависящих от IDFA долгосрочных портретов пользователей. Вместо этого Mobvista фокусируется на оценке и моделировании мгновенных интересов пользователей, полученных на основе контекстной информации, и добавляет в алгоритм факторы динамической творческой оптимизации (DCO).

О компании Mobvista

Mobvista-ведущая технологическая платформа, предназначенная для стимулирования глобального роста бизнеса в цифровую эпоху. Обладая большим отраслевым опытом и передовыми технологиями, Mobvista стремится создать экосистему инструментов SaaS, которая включает продукты и решения для мобильного маркетинга, анализа данных, творческой автоматизации, монетизации и эластичной оптимизации затрат в облаке. Mobvista стремится стать катализатором, соединяющим Китай и остальной мир, помогая клиентам создавать амбициозные бизнес-модели и стимулировать рост бизнеса.

Mobvista была основана в Гуанчжоу, Китай, в 2013 году и зарегистрирована на Главном правлении фондовой биржи Гонконга (01860.HK) с декабря 2018 года. В настоящее время Mobvista насчитывает более 800 сотрудников с офисами в 18 городах по всему миру.