ГК "Галс" стала победителем премии WOW Awards 2021

ТАСС, 9 сентября. Рекламная кампания ГК "Галс" - "Как вам такое…?" посвящена флагманским проектам премиум-класса "Искра-Парк" и "Матч Поинт", а также де-люкс объекту "Театральный Дом" и элитному проекту "Сады Пекина". Главной темой рекламной кампании стало переосмысление великих российских культурных достижений в балете и живописи в стиле, который соединяет в себе интеллигентную современность и гармоничность ярких образов. Обращение к деятелям культуры "Как вам такое…?" создает дерзкое настроение и подчеркивает гордость за проекты группы компаний "Галс".

"Победа в юбилейной премии WOW Awards, которая определяет лучшие рекламные проекты рынка недвижимости – это победа всей команды ГК "Галс". В своей коммуникации мы стремится популяризировать именно культурное наследие, "оживить" его – это ключевое направление всех наших рекламных коммуникаций. Ведь только поддерживая и развивая образ интеллигентного девелопера, можно сформировать четкое представление о компании у наших потребителей и коллег. Именно поэтому в своей работе мы оставляем преемственность с предыдущими рекламными кампаниями по смыслу и стилю", – отметила Юлия Мудрицкая, директор департамента маркетинга ГК "Галс".

"Синергия современной архитектуры/технологичности с культурным наследием – это коллаборация двух миров – прошлого и будущего. А дерзкая тональность сообщения делает бренд Галс еще смелее и моложе. Мы не постеснялись интерпретировать тему русского авангарда. Я думаю, Майя Михайловна, Марк Захарович, Кузьма Сергеевич и Казимир Северинович оценили бы вызов и не отказались пожить в премиальных апартаментах "Галс", – рассказала Наталья Базина, представитель агентства Bazina.sass+.

Каждый год премия WOW Awards открывает новые тенденции на рынке недвижимости. В 2021 году на участие в конкурсе было подано более 300 заявок, а в финал вышло более 60 работ. Торжественная церемония награждения победителей прошла 7 сентября 2021 года в легендарном баре GIPSY, где победители получили свои главные призы.

Рекламная кампания "Как вам такое…?" показывает, как одна идея по-своему разворачивается в каждом из четырех проектов ГК "Галс". Например, в "Театральном доме" была создана современная интерпретация в стиле контемпорари-танца одной их знаковых балетных постановок с яркими акцентами и стилизованной классической музыкой. Ведь все знают, что российский балет – это сильнейшая школа классического танца.

Лаундж-зона элитного квартала "Сады Пекина" с невероятным видом на центр Москвы стала площадкой, где ожила картина Марка Шагала с "парящими над землей" влюбленными. Художественную атмосферу усилила химия между актерами и волшебная дымка, которая окутала здание.

Квартал "Матч Поинт" стал площадкой, достойной картины Петрова-Водкина "Купание красного коня". Строгий конструктивизм, дополненный яркими авангардными пятнами, четкие линии костюмов и решительный антураж – все это эффектно преобразило квартал в известное всем произведение искусства.

Броские цвета и смелые фактуры в одежде создают впечатление сошедших с картин Малевича во внутреннее пространство премиального квартала "Искра-Парк" персонажей. Настоящий конструктивизм комплекса из четких линий и геометрических форм стал на миг стилем супрематизма. Композиция каждого кадра выстроена настолько гармонично, что обращает внимание на все существующие детали комплекса.

Все эти идеи с "живыми" произведениями искусства и элегантные футуристические креативы в духе нашего времени укрепляют позиционирование ГК "Галс" как интеллигентного девелопера.