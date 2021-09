Майк Масгнаг присоединяется к Discovery Life Sciences в качестве директора по прибыли

ХАНТСВИЛЛ (шт. Алабама), 10 сентября. /PRNewswire/ Компания Discovery Life Sciences™ (далее - Discovery), специализирующаяся на создании биопрепаратов и биомаркеров, сегодня объявила о назначении Майка Масгнага на должность директора по прибыли, непосредственно подчиняющегося главе компании Гленну Билавски. В своем новом качестве г-н Масгнаг займется стратегическим и тактическим планированием с целью ускорить рост выручки компании Discovery за счет увеличения своей доли на рынке сбыта ее продукции и услуг, а также выявления и развития новых географических, продуктовых и сервисных направлений. Также новый директор по прибыли будет руководить разработкой и реализацией стратегий продаж, маркетинга и рекламы компании, организационных и ресурсных планов. Кроме того, г-н Масгнаг будет консультировать руководство по вопросам глобальной стратегии приобретений, распространения продукции и корпоративного развития компании.

"Майк присоединяется к Discovery, привнося свой руководящий и управленческий опыт - более 20 лет - в медико-биологической и диагностической отрасли. У него богатая история создания уникальных активов и конкурентных преимуществ за счет органического роста и стратегических приобретений, - отметил г-н Билавски. - В будущем Майк сыграет ключевую роль в реализации планов компании Discovery по увеличению своей доли на мировом рынке в каждом из целевых сегментов. Нам очень повезло, что Майк выбрал компанию Discovery в качестве следующего этапа своей очень успешной карьеры. Мы уверены, что с его помощью мы упрочим позиции ведущего глобального поставщика биопрепаратов и биомаркеров".

До своего прихода в Discovery г-н Масгнаг занимал посты вице-президента и генерального директора бизнес-подразделения биотехнологий Beckman Coulter Life Sciences, дочерней компании Danaher. В этой роли он отвечал за стратегию, маркетинг, операции и цепочки поставок четырех продуктовых линеек с общей стоимостью свыше миллиарда долларов. Ранее г-н Масгнаг занимал должности в сегменте международных операций, а также руководил продажами и маркетингом в компаниях Cepheid и Alere. Он также был членом совета директоров TechLab, диагностической компании, которая была приобретена Pharos Capital. Г-н Масгнаг получил степень бакалавра биологии и степень магистра биологических наук/биотехнологий и делового администрирования.

"Я очень рад присоединиться к талантливой команде Discovery Life Sciences в качестве директора по прибыли, - заявил г-н Масгнаг. - Компания Discovery - лидер в области разработки биопрепаратов и биомаркеров. Текущий этап стремительного расширения призван ускорить разработку диагностических тестов и революционных препаратов, с помощью которых пациенты по всему миру получат доступ к жизненно важным методам лечения".

Информация о компании Discovery Life Sciences и HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences - компания специалистов в области разработки биопрепаратов и биомаркеров, которая объединяет крупнейшую в мире коммерческую сеть по учету и закупке биологических образцов с выдающимися мультиомическими лабораториями по анализу биомаркеров в целях ускорения реализации новых методов лечения при поддержке биомаркерных и сопутствующих программ для лечения онкологических и инфекционных заболеваний, а также других редких и сложных состояний. Мы являемся одним из ведущих поставщиков высококлассных исходных материалов для клеточной терапии и мультиомических аналитических услуг экспертного уровня для реализации научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных программ в области клеточной и генной терапии.

HudsonAlpha Discovery® - подразделение компании Discovery, специализирующееся на секвенировании и биоинформатике, и всемирно признанная сервисная лаборатория, использующая самые современные геномные исследовательские технологии для комплексной поддержки исследований в области разработки лекарственных препаратов и клинических исследований.

Основываясь на передовом научном опыте и инновационном использовании современных технологий, команда Discovery взаимодействует и консультируется с клиентами в целях ускоренного преодоления препятствий и получения результатов для принятия критически важных решений в сфере НИОКР с высочайшей на рынке степенью оперативности. We are Science at your Service™! Более подробная информация представлена на сайте dls.com.