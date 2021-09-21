Харбин принимает знаменитый китайский музыкальный фестиваль

ХАРБИН (Китай), 20 сентября. /PRNewswire/ В Большом театре Харбина 15 сентября начался музыкальный фестиваль Harbin Summer Music Festival, входящий в число трех самых популярных китайских музыкальных мероприятий наряду с фестивалями в Шанхае и Гуанчжоу. На церемонии открытия прозвучали китайские мелодии в исполнении симфонического хора, восхваляющие экономическое возрождение и модернизацию Северо-Восточного Китая.

35-й музыкальный фестиваль, помимо торжественного открытия, включает в себя общественно-культурные мероприятия, туры по национальным представлениям, тематические форумы, художественные мероприятия и серию концертов, а также многое другое. Фестиваль продлится до конца ноября.

Для проведения мероприятия были приняты все меры по предотвращению распространения COVID-19. В этом году фестиваль призван подчеркнуть интеграцию профессиональных выступлений с общественной культурной деятельностью. Кроме того, целью проекта является слияние культуры с туризмом и индустрией моды.

Harbin Summer Music Festival, впервые проведенный в 1961 году, стал всемирно известным культурным событием. В последние годы на каждом фестивале проводилось более тысячи выступлений с участием более 10 тыс. человек в актерском составе, за которыми наблюдали миллионы зрителей. В настоящее время фестиваль является символом Харбина, столицы провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.

Постепенно китайский фестиваль становится все более популярным среди иностранных исполнителей, выступая в качестве отправной точки для выхода на международную сцену. В последние годы в фестивале приняли участие артисты и труппы из 37 стран и регионов, включая США, Великобританию, Россию, Израиль, Японию и Южную Корею. К удовольствию китайской публики, в рамках фестиваля состоялся сольный концерт Сары Брайтман (Sarah Brightman), а также фортепианный концерт Ричарда Клайдермана (Richard Clayderman), выступление Израильского филармонического оркестра под управлением Зубина Мехты (Zubin Mehta) и всемирно известная опера "Турандот".

В этом году фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Китая и муниципального народного правительства Харбина. Организация мероприятия проводилась художественным отделом Министерства культуры и туризма и Харбинским муниципальным управлением культуры, радио, телевидения и туризма.

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