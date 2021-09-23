CGTN: Оглядываясь на 2021 год - мечты китайцев сбываются

ПЕКИН, 22 сентября. /PRNewswire/ Праздник середины осени, который в этом году отмечается в Китае 21 сентября, - отличный повод, для того чтобы собраться всей семьей. Праздник традиционно отмечается в полнолуние, когда, согласно преданиям, сбываются мечты.

Сегодня мы предлагаем вспомнить самые важные события 2021 года, который уже стал годом осуществления многих смелых планов, в том числе достижения первой цели столетия - всестороннего построения в Китае среднезажиточного общества - и успешного завершения полета пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12".

Построение среднезажиточного общества

"Благодаря непрерывным усилиям Партии и всего народа мы решили первую задачу столетия - завершили всестороннее построение среднезажиточного общества", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии празднования столетия Коммунистической партии Китая (КПК) 1 июля 2021 года.

Этим заявлением он еще раз подтвердил, что Китай сумел найти историческое решение проблемы абсолютной нищеты. Сегодня страна уверенно взяла курс на достижение второй цели столетия - превращение Китая во всесторонне развитую великую современную социалистическую державу.

За восемь лет Китаю удалось вывести из нищеты 98,99 млн человек. Преобразования изменили к лучшему жизнь крестьян в 832 уездах и 128 тыс. деревень.

В общей сложности Китай израсходовал почти 1,6 трлн юаней (около $246 млрд) на борьбу с бедностью в рамках стратегии целевого сокращения масштабов нищеты, направленной на ее искоренение посредством развития местной экономики.

После 18 съезда Коммунистической партии Китая (КПК) в 2012 году Си Цзиньпин председательствовал на семи симпозиумах по борьбе с бедностью, совершил более 50 рабочих поездок, посвященных вопросам сокращения масштабов нищеты, и посетил все 14 сопредельных беднейших территорий Китая.

Миллионы членов партии были направлены на передний край борьбы с нищетой. Более 1,8 тыс. из них отдали свои жизни за великое дело.

По словам Си Цзиньпина, искоренение абсолютной нищеты стало для Китая невероятным достижением. Эта грандиозная победа была достигнута ценой огромных совместных усилий Партии и народа.

Достижения в освоении космического пространства

Осуществление космической мечты Китая - еще одно важное событие 2021 года. Китай объявил о полном успехе очередной космической экспедиции на корабле "Шэньчжоу-12", после того как 17 сентября трое китайских космонавтов благополучно вернулись на Землю, завершив трехмесячное пребывание на орбите.

29 апреля Китай запустил на орбиту основной модуль китайской космической станции. Как заявил Си Цзиньпин во время состоявшегося 23 июня разговора с находящимися на борту модуля "Тяньхэ" космонавтами: "Строительство космической станции является важной вехой для китайской космической промышленности, которая стремится внести новаторский вклад в мирное использование космоса человечеством".

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Си Цзиньпин рассказал о китайской космической мечте в день запуска китайской автоматической межпланетной станции "Чанъэ-5".

Слова Си Цзиньпина продемонстрировали непоколебимое стремление Китая к исследованию космического пространства. Си Цзиньпин всегда внимательно следил за развитием китайской аэрокосмической промышленности.

После 18 съезда КПК, состоявшегося в 2012 году, китайский президент отдал несколько важных указаний по развитию отрасли с целью создания условий для новых прорывов в освоения космоса за счет инноваций и использования собственных ресурсов.

Начиная с запуска первого китайского искусственного космического спутника Земли "Дунфан Хун-1" и заканчивая пилотируемым полетом космического корабля "Шэньчжоу-12", на протяжении последних 50 лет Китай стремится осуществить свою мечту "взлететь в небо и добраться до Луны".

Вековая олимпийская мечта

Приближаются Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, и совсем скоро мечта Китая о проведении Игр осуществится во второй раз, что также сделает Пекин первым городом в мире, ставшим местом проведения как летней, так и зимней Олимпиады.

От мечты о проведении Олимпиады в 1908 году до летних Олимпийских игр в 2008 году прошел ровно век, за время которого народ Китая значительно продвинулся вперед на пути к процветанию.

Сегодня Китай приглашает весь мир на "замечательную, удивительную и выдающуюся" Зимнюю Олимпиаду в качестве участников или зрителей. Заглядывая в будущее, можно с уверенностью сказать, что мы еще не раз увидим, как народ Китая осуществляет свои мечты.

https://news.cgtn.com/news/2021-09-21/A-look-back-at-2021-Fulfillment-of-Chinese-dreams-13JDjJPGGwo/index.html

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=8hOlcBinX5o

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