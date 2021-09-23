Официально стартовал 5-й семинар "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher"

ПЕКИН, 22 сентября. /PRNewswire/ 5-й семинар "Belt and Road Teenager Maker Camp & Teacher", совместно организованный Китайской ассоциацией по науке и технике (CAST), Министерством науки и техники Китайской Народной Республики (MOST) и Муниципальным народным правительством города Чунцина, а также Народным правительством Гуанси-Чжуанского автономного района, проводится с сентября по ноябрь 2021 года при активной поддержке IAP SEP, ECOSF, NASAC, ALECSO и ANSO. Этот лагерь представляет собой бесплатную международную программу обмена, открытую для учащихся младших и старших классов средней школы и учителей. Это грандиозное событие включает в себя широкий спектр интересных онлайн-мероприятий, таких как научные курсы онлайн, научно-образовательный форум, лекции ученых, прямые трансляции в китайских университетах, средних школах и научно-исследовательских институтах, научно-практический семинар и научное шоу, трансляция запуска ракет и культурные шоу различных стран. Официальный веб-сайт этого мероприятия: https://2021.brmakercamp.cyscc.org.cn.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ran She (Ран Шэ), +86 13331132773, sheran2773@dingtalk.com