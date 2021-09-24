CCTV+: Наиболее интересные комментарии председателя КНР относительно "китайской мечты"

ПЕКИН, 24 сентября. /PRNewswire/ В этом году Праздник середины осени - 15-й день восьмого лунного месяца по китайскому календарю - выпал на 21 сентября. В 2021 году Коммунистическая партия Китая (КПК) празднует свое столетие. Достижения китайской нации на пути к своему возрождению за этот период заслуживают не менее грандиозного празднования.

Китай ставит перед собой ряд важных задач по осуществлению "китайской мечты" о национальном возрождении. Список возглавляют две цели, приуроченные к столетней годовщине: "построение среднезажиточного общества" к празднованию столетия КПК в 2021 году и "построение современной социалистической страны, сильной и процветающей, демократичной и культурно развитой" к столетию Китайской Народной Республики в 2049 году.

"Мы достигли первой цели, поставленной к столетней годовщине, - нам удалось построить среднезажиточное общество", - отметил Си Цзиньпин на торжественной церемонии по случаю 100-летия основания КПК в Пекине 1 июля 2021 года.

Глава КНР впервые озвучил концепцию "китайской мечты" на выставке "Путь к обновлению" в Пекине 29 ноября 2012 года:

"Великая мечта не сбудется, если просто ждать или выкрикивать лозунги. Ее можно достичь только упорным трудом и настойчивостью". На торжественном мероприятии в честь 40-летнего юбилея реформ и открытости страны, состоявшемся в Пекине 18 декабря 2018 года, Си Цзиньпин заявил следующее:

"История Китая - это история борьбы китайской нации с нищетой. Ликвидация нищеты - это давняя мечта китайского народа". На торжественной встрече в Пекине 25 февраля 2021 года, посвященной достижениям страны в борьбе с нищетой и памяти тех, кто трудится в этом направлении на передовой, китайский лидер заявил:

"Оценивая достигнутое, а также то, что нам только предстоит сделать, можно с уверенностью сказать, что мы сумеем построить великую современную социалистическую страну и исполнить "китайскую мечту" о национальном возрождении, следуя курсу партии и оставаясь единым китайским народом". Вот что заявил глава КНР на церемонии празднования столетия КПК.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=fiHJ63Qs6EM