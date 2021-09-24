Китай сертифицирует первую партию углеродно-нейтральной (в течение жизненного цикла) нефти

ШАНХАЙ, 24 сентября./PRNewswire/ Шанхайская экологическая и энергетическая биржа (Shanghai Environment and Energy Exchange, SEEE) выдала первый сертификат на углеродно-нейтральную нефть компаниям Sinopec (HKG: 0386, далее "Sinopec"), Cosco Shipping и China Eastern Airlines на церемонии сертификации первой китайской партии углеродно-нейтральной нефти, состоявшейся 22 сентября в Шанхае (Китай).

Sinopec, Cosco Shipping и China Eastern Airlines использовали свои соответствующие преимущества для совместной разработки принципиально новой методики построения "новой модели экологически безопасной транспортировки" с анализом межотраслевого, полноциклового и безотходного пути, что приобретает эпохальное значение, поскольку транспортный и энергетический секторы Китая способствуют достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.

Сырая нефть, использовавшаяся в этом проекте создания углеродно-нейтральной нефти, была получена из доли Sinopec International Petroleum Exploration and Production Corporation в объеме нефти, добываемой в Анголе, и импортирована компанией Unipec, являющейся торговым подразделением Sinopec, с привлечением Cosco Shipping в качестве перевозчика. Партия сырой нефти проделала более 9300 морских миль через Атлантический, Индийский и Тихий океаны и прибыла в порт Нинбо-Чжоушань. Позднее 30 тыс. тонн сырой нефти были перевезены на нефтеперерабатывающий завод нефтехимической корпорации Sinopec Gaoqiao.

В этом году Sinopec официально выпустит углеродно-нейтральные бензиновые и дизельные продукты для широкого потребителя на специально выделенных заправочных станциях. В то же время Sinopec поставит 5417 тонн авиационного топлива авиакомпании China Eastern Airlines с целью создания углеродно-нейтральных рейсов совместными усилиями.

Для компенсации углеродных выбросов, производимых на протяжении всего жизненного цикла этой партии нефти, компании Sinopec, Cosco Shipping и China Eastern Airlines активно внедряли стратегии энергосбережения и сокращения выбросов, покупали углеродные кредиты Chinese Certified Emission Reduction (CCER) и привлекли SEEE в качестве органа по сертификации углеродной нейтральности.

К участию в данном проекте была приглашена Сертификационная компания Китайского классификационного общества (China Classification Society Certification Company, CCSC) в качестве независимого контрольного органа для точного измерения количества углекислого газа, выделяемого на протяжении всего жизненного цикла, начиная с добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и заканчивая потреблением продукции, и последующей эквивалентной компенсации выбросов для выполнения первой в Китае поставки углеродно-нейтральной нефти.

Эти три компании продемонстрировали свои соответствующие преимущества для достижения общей цели. Компания Sinopec приняла на себя ответственность за компенсацию углеродных выбросов, образующихся в результате добычи, хранения, переработки и транспортировки нефтепродуктов, автомобильного бензина и дизельного топлива и сжигания СУГ, компания Cosco Shipping - за компенсацию углеродных выбросов при транспортировке сырой нефти и сжигании судового топлива, а компания China Eastern Airlines - за компенсацию углеродных выбросов при сжигании авиационного керосина.

"Компания Sinopec стремится к экологически безопасному и низкоуглеродному развитию. Этот проект, нацеленный на получение углеродно-нейтральной нефти, достиг углеродной нейтральности на протяжении всего жизненного цикла в отношении каждой капли нефти. Кроме того, это первое мероприятие по компенсации углеродных выбросов, осуществляемое компаниями в трех отраслях и обеспечивающее полный охват наземных, морских и воздушных перевозок нейтрализацией углерода. Данный проект имеет позитивный эффект, и мы добьемся успеха в обеспечении более безопасной, экологически чистой и диверсифицированной энергетики при одновременном удовлетворении целевых требований по достижению пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности", - заявил вице-президент Sinopec Group Лин Йицюнь (Ling Yiqun).

Нефтяной сектор имеет длинную цепочку процессов, характеризующуюся сложными технологиями и трудностями в расчете выбросов углерода. Перед лицом новых стандартов, связанных с достижением пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности, а также в целях соответствия общей тенденции перехода к альтернативным источникам энергии, нефтегазовая промышленность должна найти новое направление развития, которое было бы экологически чистым и устойчивым и обеспечивало бы сокращение углеродных и других вредных выбросов.

Компания Sinopec совместно с Cosco Shipping и China Eastern Airlines осуществила первую в Китае отгрузку партии углеродно-нейтральной (на протяжении всего жизненного цикла) нефти с точным измерением и компенсацией углеродных выбросов, связанных с данным проектом. В рамках этого партнерства был освоен четкий способ достижения углеродной нейтральности нефтяной партии для установления отраслевого эталона и примера обеспечения экологически безопасного и чистого развития отрасли.

Более подробная информация представлена на сайте компании Sinopec.

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