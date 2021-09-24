Huawei публикует доклад Intelligent World 2030 для анализа тенденций нового десятилетия

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 24 сентября. /PRNewswire/ Компания Huawei совместно с партнерами по отрасли провела форум Intelligent World 2030 ("Интеллектуальный мир-2030"). Исполнительный директор и президент подразделения ИКТ-продуктов и решений компании Huawei Дэвид Ван выступил с докладом "Интеллектуальный мир-2030", а также произнес вступительную речь на тему "Освоение интеллектуального мира-2030". Компания Huawei впервые применила количественные и качественные методы для систематического описания интеллектуального мира в следующем десятилетии и прогнозирования отраслевых тенденций для содействия различным отраслям в открытии для себя новых возможностей и выявлении новых ценностей.

За последние три года компания Huawei провела углубленные обмены мнениями более чем с 1 тыс. научных работников, клиентов и партнеров по отрасли, организовала более 2 тыс. семинаров, а также использовала данные и методики, полученные от таких авторитетных организаций, как Организация Объединенных Наций, Всемирный экономический форум и Всемирная организация здравоохранения. Huawei извлекает ценную информацию из научных журналов, таких как Nature и IEEE, и пользуется научными знаниями соответствующих отраслевых объединений и консалтинговых фирм, а также экспертов, работающих в компании и за ее пределами. Благодаря этим усилиям компания Huawei подготовила доклад "Интеллектуальный мир-2030", в котором содержится аналитическая информация о технологиях и тенденциях в сфере ИКТ на следующее десятилетие.

В докладе предполагаются восемь междисциплинарных и межпрофильных направлений для освоения на макроуровне. В нем разъясняется, каким образом ИКТ-технологии могут способствовать решению важнейших проблем и задач, связанных с развитием человеческого потенциала, и какие новые возможности могут открываться перед организациями и людьми. На отраслевом уровне в докладе рассматриваются будущие технологии и направления развития коммуникационных сетей, вычислительной техники, цифровой энергетики и интеллектуальных автомобильных систем.

Из речи г-на Вана: "30 лет назад мы решили обогатить жизнь с помощью коммуникаций. 10 лет назад мы решили соединить все уголки мира для построения более качественного и взаимосвязанного мира в эпоху Интернета. Сейчас наша концепция и миссия заключается в том, чтобы сделать цифровые технологии доступными для любой категории потребителей с целью создания полностью взаимосвязанного интеллектуального мира. Мы твердо убеждены в том, что блестящий интеллектуальный мир приближается ускоренными темпами".

Для выступления на форуме было приглашено множество авторитетных гостей, в числе которых знаменитый футурист Стивен Джонсон , учредитель и нынешний председатель Всемирной ассоциации электромобилей Чэнь Цинцюань, сопредседатель всемирного правления компании Roland Berg Дэнис Депо и вице-президент Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT) Ван Чжицинь. Они поделились своими идеями об интеллектуальном мире и обсудили, как ИКТ могут более эффективно стимулировать социально-экономическое развитие.

По словам выдающегося футуриста и автора научно-фантастических произведений Стивена Джонсона, мы вступаем в эпоху экспоненциального роста. Предстоящие десятилетия будут характеризоваться золотым веком сотрудничества между человеческим и машинным интеллектом, а соответствующие алгоритмы будут повышать уровень человеческого интеллекта. Экспоненциальное развитие технологий несет в себе выгоды для всего общества.

На форуме "Интеллектуальный мир-2030" компания Huawei впервые представила систематизированные результаты передовых исследований и выводы из анализа тенденций следующего десятилетия. Такой обмен знаниями будет иметь большое значение для социального развития, особенно для глобальной цифровой трансформации и цифровой экономики.

Как далеко мы продвинемся в будущем, зависит от нашего воображения, а насколько быстро мы достигнем будущего, зависит от наших действий, и наилучший способ предсказать будущее - это создавать его. На пути к интеллектуальному миру предстоит преодолеть еще множество трудностей. В заключение своей речи Дэвид Ван сказал: "Мы убеждены, что величайшая мудрость состоит в обмене идеями. Мечты - главная движущая сила общественного прогресса. Двигаясь к следующему десятилетию, давайте вместе трудиться над созданием более качественного, интеллектуального мира".

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу.