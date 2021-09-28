Уникальный тур в мир культового отеля - Burj Al Arab изнутри

DUBAI, 27 сентября. /PRNewswire/ Jumeirah Group представляет эксклюзивный тур по отелю "Burj Al Arab изнутри" - единственный в своем роде, который позволит жителям ОАЭ и туристам познакомиться с миром Burj Al Arab и открыть для себя его интересную историю.

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В ходе экскурсии, которая продлится 90 минут, гости отправятся в эксклюзивное путешествие с дворецким и услышат впервые историю всемирно известного отеля в Дубае и узнают, что делает его вехой архитектурных инноваций.

Г-н Хосе Сильва, генеральный директор Jumeirah Group, подчеркнул: "Дубай - это очень популярное международное направление, с амбициозными планами и видением. "Burj Al Arab изнутри" - эксклюзивная экскурсия, соответствующая инновационному духу города, покажет невероятный уровень гостеприимства в отелях класса люкс Jumeirah Group. Поскольку мир заново открывает для себя путешествия, мы приглашаем гостей первым делом заглянуть внутрь "подлинного места роскоши". Это уникальная возможность познакомиться с арабским великолепием во всей его красе".

Тур включает в себя посещение знаменитого атриума отеля и шикарного королевского люкса. Отель также подготовил цифровую экспозицию, которая позволит гостям заново прожить историю отеля, узнать с чего все начиналось.

В конце экскурсии для всех гостей будет представлена возможность посетить эксклюзивный лаундж "UMA". Здесь посетители смогут полюбоваться лазурной водой Персидского залива и потрясающими закатами, насладиться деликатесами и знаменитыми коктейлями отеля Burj Al Arab Jumeirah. В завершение незабываемого приключения гости смогут забронировать столик и насладиться фирменными блюдами в одном из ресторанов отеля.

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Соцсети: @insideburjalarab и @jumeirahgroup.

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Kate Fox, kate.fox@bcw-global.com, +971 52 104 3586