Компания Huawei открывает лабораторию по цифровым финансам и безопасности

ХЕЛЬСИНКИ, 28 сентября. /PRNewswire/ Сегодня была запущена инновационная лаборатория по цифровым финансам и безопасности (Fin²Sec) - центр, который призван помочь в решении общих проблем в сфере личных финансов посредством сотрудничества и разработки продукции. Амбициозная инициатива, реализуемая компанией Huawei, будет способствовать развитию и поддерживать сектор финансовых услуг в целях разработки технологий для улучшения финансового состояния клиентов, повышения качества их обслуживания и поощрения лояльности.

Компания Huawei и ее научно-исследовательский центр в Финляндии будут работать с учеными из университета Аалто и Хельсинкского университета, а также с пятнадцатью участниками лаборатории - банками и финансово-техническими предприятиями по всей Европе. Широко известные бренды финансовых услуг, такие как Raiffeisen Digital из Австрии, BLIK - одна из ведущих систем мобильных платежей в Польше, и Neonomics - первопроходец в сфере открытых банковских услуг из Норвегии - представили уникальную информацию о задачах, связанных с поставкой цифровых решений для клиентов.

«Целью компании Huawei является обеспечение бесперебойной работы с искусственным интеллектом для потребителей, а это означает легкий и удобный доступ к финансовым услугам, — заявил руководитель подразделения потребительской продукции компании Huawei в странах Центральной и Восточной Европы, Скандинавии и Канаде Дерек Ю (Derek Yu ). - Инновационная лаборатория по цифровым финансам и безопасности усиливает наше стремление к продвижению новых идей, обеспечивающих создание решений, удовлетворяющих сегодняшним потребностям клиентов. Мы рады появлению новых возможностей для развития новых технологий и услуг и внедрения инноваций».

Факторы, лежащие в основе цифровой трансформации

Цели Fin²Sec сосредоточены на трех ключевых областях, способствующих цифровой трансформации: мобильные технологии, совершенствование процесса оплаты и улучшение доступа в любом месте, при любых обстоятельствах или сценарии; инновации, упрощающие процесс обмена опытом; и партнерские отношения, объединяющие опыт в области бизнеса, банковского дела, научной деятельности и технологий для содействия разработке универсальных решений.

«Компания Huawei, являющаяся одним из мировых лидеров в области промышленных исследований и разработок с долгосрочной стратегией инвестирования в научные исследования, имеет хорошие возможности для запуска и реализации инициативы Fin²Sec, - комментирует президент научно-исследовательского центра Huawei Finland Ван Аймэнг (Wang Aimeng). - Цифровизация экономики может быть успешной в тех случаях, когда компании, осуществляющие свою деятельность в области исследований, образования и промышленности совместно работают над общими проектами в области исследований и разработок».

Примечания для редакторов

¹Бренды, заявившими о своем намерении участвовать и сотрудничать в Fin²Sec: Copenhagen Fintech, SOK, Intesa Sanpaolo, PAYSERA, VIA BILL, Smart ID, Neonomics, icard, Virtual Card S.R.L, Sirumobile, Phyre, BLIK, Raiffeisen Digital, Fidesmo.

Информация о компании HUAWEI Consumer BG

Продукция и услуги компании Huawei доступны одной трети мирового населения более чем в 170 странах. Четырнадцать научно-исследовательских центров были созданы в Германии, Швеции, России, Индии и Китае. Компания HUAWEI Consumer BG является одним из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается производством смартфонов, ПК и планшетов, носимых устройств, облачных сервисов и т.д. Глобальная сеть HUAWEI основана на почти 30-летнем опыте работы в телекоммуникационной отрасли и ориентирована на обеспечение потребителей по всему миру последними технологическими достижениями.

Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу https://www.huawei.com/en

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1637485/image.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: the Digital Finance & Security Innovation Lab, эл. почта: fin2seclab@huawei.com