Открылась Международная конференция по горному туризму и спорту на открытом воздухе - 2021

ГУЙЧЖОУ (Китай), 29 сентября. /PRNewswire/ 26 сентября 2021 года в городе Тунжэне провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая открылись Международная конференция по горному туризму и спорту на открытом воздухе 2021 года и 16-я Конференция по развитию туристической отрасли Гуйчжоу. Основное внимание на данном мероприятии этого года будет уделено тому, как создать модель, обеспечивающую взаимодействие между туризмом и смежными секторами в целях повышения качества обслуживания туристов в провинции за счет углубления интеграции отрасли. Следует отметить, что не только в Китае, но и во всем мире это единственная конференция, тема которой сочетает в себе горный туризм и спорт на открытом воздухе.

"Гуйчжоу - потрясающий ландшафтный парк, фантастичный парк культуры, пригодный для жизни оздоровительный парк и парк атлетических видов спорта", - заявил на церемонии открытия заместитель секретаря провинциального комитета КПК и губернатор Народного правительства провинции Гуйчжоу Ли Бинцзюнь.

Кроме того, в целях содействия развитию первоклассной индустрии культурного туризма в китайской экономической зоне Западного треугольника (провинция Сычуань, провинция Гуйчжоу и город Чунцин), на церемонии открытия конференции представители органов, занимающихся вопросами культурного туризма в этих трех регионах, подписали соглашение о сотрудничестве и объявили об официальном создании Альянса по сотрудничеству в сфере культурного туризма в Западном треугольнике.

Это мероприятие привлекло широкое внимание зарубежных средств массовой информации и представителей торговых палат. Англоязычный рекламно-информационный сайт провинции Гуйчжоу - "Explore Best in Guizhou" ("Откройте для себя лучшее в Гуйчжоу") - пригласил журналистов из ведущих китайских медиагрупп, включая People's Daily, China Media Group и huanqiu.com, а также зарубежных СМИ, включая PR Newswire, Polskie Radio, UK's CultureTrip, International Daily News, Il Tempo Cina Europa и La Voz China, в дополнение к представителям торговых палат, включая представителей Внешнеэкономического агентства земли Северный Рейн-Вестфалия (Германия) и Фонда имени Конрада Аденауэра, посетить Гуйчжоу и ознакомиться с шагами, предпринимаемыми государственными туристическими организациями для развития отрасли по всей провинции с конечной целью превратить ее в "культовое место посещения" для путешественников со всего мира.