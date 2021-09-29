Санья подтверждает приверженность развитию туризма для обеспечения всестороннего роста

САНЬЯ (Китай), 29 сентября. /PRNewswire/ В честь Всемирного дня туризма 27 сентября популярный курортный город Санья, расположенный на южной оконечности острова Хайнань, вновь заявил о своем намерении создать туристическое направление, открытое для всех желающих. В текущем году это популярное отпускное место выступило с целым рядом инициатив, направленных на возрождение туристической отрасли с одновременным обеспечением возможности совместного использования выгод на всех уровнях сообщества - от крупнейших гостиничных операторов до местных предприятий и этнических групп.

Всемирный день туризма-2021, посвященный теме "Tourism for Inclusive Growth" ("Туризм для всестороннего роста"), демонстрирует важнейшую роль туризма в социально-экономическом восстановлении и росте после пандемии COVID-19. В этом году программа мероприятия не ограничивается только туризмом, но также признает важность путешествий для открытия новых возможностей и обеспечения того, чтобы никто не остался за бортом в то время, когда мир начинает заглядывать в будущее. На протяжении всего года Совет по развитию туризма Саньи внедряет эту концепцию, открывая разнообразные возможности, которые охватывают все предлагаемые достопримечательности, а также объединяя современную и древнюю культуру.

"Город Санья, который в 2020 году посетили свыше 15 миллионов туристов, объединяет людей из всех слоев общества. Мы хотим радушно принимать в Санье большее число людей, обеспечивая при этом равные выгоды для всех. За последние полтора года у нас появилась возможность укрепить согласие и диалог между местными компаниями, людьми и заинтересованными сторонами по всему миру в целях достижения взаимопонимания и создания более перспективного будущего для туризма", - заявил заместитель директора Совета по развитию туризма Саньи Юй Тинтин.

Одним из ключевых подходов Саньи к созданию всеохватывающей туристической отрасли является развитие сегмента, связанного с организацией свадеб. Только в 2020 году в регионе было проведено более 2200 свадеб в экзотических местах, а также организован прием для более чем 260 тыс. семейных пар и 200 тыс. молодоженов, проводящих медовый месяц. Ассоциация свадебного туризма Саньи представила пакеты услуг по организации свадебных мероприятий, включая церемонию бракосочетания, туристическую фотографию и проведение медового месяца, для удовлетворения меняющихся потребностей современных путешественников из поколения Миллениума. В то же время Санья позволяет парам устраивать свадьбу своей мечты с применением профессионального подхода и учетом исключительности такого события, как заключение брака. Кроме того, были введены в действие официальные отраслевые стандарты и всемирно признанная система сертификации специалистов для содействия местным компаниям и увеличения их доли на международном рынке организации свадеб в экзотических местах.

Помимо современных культурно-развлекательных мероприятий, Санья предпринимает шаги, направленные на воздание должного своей уникальной истории и культуре с использованием одного из популярнейших событий - Культурного фестиваля в древнем городе Ячжоу. Программа фестиваля включает в себя Международный саммит по культурному туризму, показ национальных костюмов, народные песни Ячжоу и музыкальную вечеринку, обновленный рынок в деревне Баопин и многое другое, а также предлагает путешественникам познакомиться с историями, культурами и традициями, которые сформировали нынешний облик Саньи.

Кроме того, Санья использует растущую популярность киберспорта и живой музыки с целью поддержания актуальности и инклюзивности данного направления для будущих поколений. Ранее в этом году в рамках международной маркетинговой программы "Sanya x Game for Peace" (китайская версия PUBG Mobile) был установлен партнерский контакт с активно развивающейся индустрией киберспорта в целях популяризации Саньи в новом сегменте путешественников. Кроме того, Санья готова к радушному приему спортивных болельщиков и поклонников музыки из всех слоев общества. Также будут организованы увлекательные соревнования по пляжным и морским видам спорта и различные музыкальные фестивали, в частности Фестиваль Midi-музыки.

В перспективе Совет по развитию туризма Саньи продолжит тесное сотрудничество с местными предприятиями, объединениями и культурными организациями в целях повышения качества обслуживания путешественников. Привлекая внимание к своим древним корням и адаптируясь к современным тенденциям развития туризма и образа жизни, Санья будет формировать более всеобъемлющий туристический сектор, где каждый сможет пользоваться теми социально-экономическими преимуществами, которые обеспечиваются туризмом.