Компания "Loten" от дизайнерских радиаторов переходит к мебели

ТАСС, 29 сентября. Сегодня российская компания "Loten" ежемесячно выпускает под заказ более 3 тыс. радиаторов, произведенных по собственной технологии. В ноябре 2020 года компания начала развивать еще одно, принципиально новое для себя направление - производство мебели по собственному эксклюзивному дизайну.

Начиная бизнес 11 лет назад, основатель компании Алексей Карнаушенко не знал о радиаторах ничего. Осваивать обнаруженную рыночную нишу, кардинально отличающуюся от массы однотипных радиаторов в продаже, было далеко не просто, однако образование инженера и опыт работы на металлургическом заводе позволили Алексею Карнаушенко самостоятельно изготовить первые модели радиаторов собственного дизайна и увидеть, что спрос на его разработку есть.

"Мы можем делать разные формы, цвета и размеры, радиатор может быть и вертикальным, и более длинным, чем обычно, или узким, под более низкие окна", - рассказывает о преимуществах продукции Алексей Карнаушенко, - "К тому же технически российские радиаторы выигрывают у импортных аналогов, так как рассчитаны именно на российские отопительные системы, где давление выше, чем в европейских, и это одно из наших конкурентных преимуществ".

Уже через год после начала производства компанию "Loten" пригласили на телевидение в программу "Квартирный вопрос": дизайнерские радиаторы появились в 13 выпусках передачи, что дало еще одну большую возможность заявить о себе более масштабно.

Сейчас, когда производством радиаторов занимаются нанятые компанией сотрудники, Алексей Карнаушенко сосредоточился на управлении компанией, тем не менее его контроль за производством с каждым годом не ослабевает.

"Мы очень тщательно следим за качеством, на производстве работает отдел технического контроля, все радиаторы имеют сертификаты и полностью соответствуют ГОСТу", - подчеркивает Алексей Карнаушенко.

В ближайший год "Loten" планирует вырасти в объемах как минимум втрое. Параллельно с задачами по наращиванию производственных мощностей, компания собирается продолжить активно развивать собственную розницу: на текущий момент представительства есть в 13 российских регионах, и в ближайших планах - выход на международный уровень.