Школа тренеров ФЦК повышает квалификацию специалистов по бережливому производству

Более 500 представителей предприятий-участников национального проекта "Производительность труда" из 60 регионов РФ посетили IV Школу тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй". Одно из самых масштабных мероприятий по развитию тренеров по бережливому производству прошло с 5 по 7 октября в Подмосковье. Организатором выступил Федеральный центр компетенций (ФЦК).

На протяжении трех дней внутренние тренеры предприятий имели возможность посетить восемь треков по актуальным темам и более 30 мастер-классов. Программа позволяет получить дополнительные знания сразу по трем направлениям - применение, обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик бережливого производства. В своем приветственном слове к участникам мероприятия генеральный директор ФЦК Николай Соломон затронул тему мотивации к внедрению изменений на производствах.

"Есть два мотиватора, которые позволяют людям меняться самим и изменять все вокруг себя. Первый - это желание повысить собственную капитализацию, чтобы иметь возможность расти по карьерной лестнице. Второй - угроза потери работы. Например, когда директор предприятия на общем собрании объявляет о том, что если компания и дальше будет работать как прежде, то через год она закроется. Это также для многих сотрудников станет стимулом к изменениям", - рассказал на встрече с участниками школы тренеров генеральный директор ФЦК Николай Соломон.

Своим опытом с участниками Школы тренеров поделились эксперты по бережливому производству таких крупных компаний, как Росатом, Северсталь, Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" и Вертолеты России.

"Школа тренеров позволяет не только делиться своими практиками, но и узнавать что-то новое. Во время треков писал своим коллегам в чатах про интересные кейсы, чтобы их также применять в своей работе. Такие мероприятия нужны - они развивают тренеров, дают возможность им обмениваться опытом", - отметил старший менеджер Академии бизнес-системы АО "Северсталь менеджмент" Александр Журавлев.