В городе Куньмин провинции Юньнань 11 октября состоялся первый этап 15-го совещания Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP15). На церемонии открытия был показан короткий видеоролик "Путешествие слонов в пров. Юньнань".

В этом видеоролике было показано, как 16 диких азиатских слонов вышли из своей среды обитания в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе провинции Юньнань, пересекли большую часть Юньнани с юга на север, а через 17 месяцев вернулись в родные края, преодолев в общей сложности 1300 км. Это удивительное путешествие привлекло внимание десятков тысяч людей. В путешествии люди и слоны исследовали мир друг друга, и завоевали взаимное доверие.

С прошлого года стадо диких азиатских слонов в провинции Юньнань вышло из своей среды обитания и двинулось на север. Пользователи Сети шутили, что слоны идут участвовать в COP15 в Куньмин. А 11-го октября на совещании Конференции сторон Конвенции ООН был показан видеоролик "Путешествие слонов в провинции Юньнань", в котором зарубежным гостям была представлена история гармоничного сосуществования людей и животных, показав этим мудрость решений Юньнани в отношении гармоничного сосуществования человека и природы.

Являясь самыми крупными и характерными наземными позвоночными, сохранившимися в Азии, азиатские слоны в основном проживают в Сишуанбаньна-Дайском автономном округе, городах Пуэр и Линьцан, пров. Юньнань. С целью защиты слонов, Юньнань принимает ряд мер, в том числе создание базы источников питания азиатских слонов, усиление полевого наблюдения и патрулирования, постоянного улучшения механизма страховых возмещений от несчастных случаев с дикими животными и т.д., чтобы у людей и у слонов были свои собственные сферы жизни, и при этом сохранилось гармоничное сосуществование.

Благодаря 30-летному спасению и защите, численность популяции диких азиатских слонов в провинции Юньнань выросла с более чем 190 в начале 1980-х годов до примерно 300 в настоящее время. Количество диких азиатских слонов вступило в стадию устойчивого восстановления и постепенного увеличения.