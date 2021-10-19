Tsinghua SIGS разработала спутниковые методы инверсии углеродных выбросов в лесных пожарах

ШЭНЬЧЖЭНЬ, (Китай), 19 октября. /PRNewswire/ Команда Чжэн Бо в Институте окружающей среды и экологии Международной высшей школы (SIGS) Цинхуа Шэньчжэнь разработала новую систему атмосферной инверсии для определения глобальных выбросов углекислого газа при спутниковых извлечениях окиси углерода, а также изучила пространственные и временные тенденции и движущие силы глобальных выбросов CO 2 в условиях лесных пожаров в период с 2000 по 2019 год.

Их исследование показывает, что отсутствие быстрого, современного сокращения выбросов в результате глобальных пожаров с выгоревшими участками связано с увеличением выбросов в результате лесных пожаров. Это исследование может служить руководством для будущего развития системы мониторинга глобального углеродного бюджета и инверсии на основе дистанционного зондирования со спутников. 24 сентября в журнале Science Advances была опубликована исследовательская статья д-ра Чжэн, озаглавленная "Увеличение выбросов лесных пожаров несмотря на сокращение выгоревшей площади во всём мире".

С помощью спутников было установлено, что за последние десятилетия по всему миру произошло сокращение числа выгоревших участков по сравнению с пастбищными угодьями, что сопровождалось незначительным увеличением сравнительно с лесами. Бо Чжэн (Bo Zheng) и его коллеги разработали систему атмосферной инверсии, чтобы показать, что общемировые выбросы в результате пожаров оставались стабильными или несколько сократились, несмотря на существенное сокращение площади выгоревших районов мира с 2000 года, вызванное увеличением выбросов в результате лесных пожаров, компенсирующим сокращение выбросов в результате возгорания трав и кустарников. Лесные пожары представляют собой более крупные источники CO 2 на единицу выгоревшей площади, чем пожары на пастбищных угодьях, с медленным или неполным последующим восстановлением - иногда восстановление не происходит из-за деградации и обезлесения. В условиях распространения пожаров на лесные районы медленное восстановление запасов CO 2 на выгоревших лесных землях ослабляет потенциал по поглощению земель, а это означает, что давление, вызванное глобальными пожарами на климат, не смягчается несмотря на сокращение числа выгоревших районов по всему миру.

Об организации:

Цинхуа - высшее учебное и научно-исследовательское учреждение, совместно созданное престижным Университетом Цинхуа и правительством Шэньчжэня. Институт окружающей среды и экологии (IEE) является жизненно важной частью экологической научной дисциплины Цинхуа. Ориентированный на удовлетворение основных потребностей высококачественного развития и основанный на передовых международных дисциплинах Институт стремится изучать теорию охраны окружающей среды, исследовать ключевые технологии, воспитывать высококвалифицированные кадры, обладающие глобальной компетенцией, и обеспечивать научно-техническую поддержку экологической цивилизации и общественного строительства с общим будущим для человечества.

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Контактная информация:

Institute of Environment and Ecology (Институт окружающей среды и экологии)

86-755-26418632

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