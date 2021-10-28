ТАСС, 27 октября. Новое исследование Green Response, проведенное по инициативе FMCG-компании Essity, показало, что более 44% россиян доверяют экомаркировкам на упаковке товаров, а 42% уже переплачивают за более экологичные товары и упаковку.

Сегодня россияне готовы потратить дополнительные 5-30% от стоимости товаров и услуг, если производители смогут сделать их более экологичными.

Больше всего опрошенных готовы переплачивать за товары для гигиены и здоровья - это отметили 78% респондентов. Второй идет категория продуктов питания: за них готовы платить больше 76% опрошенных. За бытовую электронику, товары для красоты, одежду, путешествия и транспорт, а также досуг и фитнес готовы переплатить от 63% до 74% россиян.

При этом 77% опрошенных убеждены, что расходы на производство более экологичной продукции должен нести сам производитель, а 76% считают, что издержки производителей должно покрывать государство.

В рамках исследования отмечается, что 44% россиян в целом доверяют эко-лейблам, при этом 55% доверяют эко-лейблам тех компаний, которые они хорошо знают. 56% отметили, что особенно доверяют эко-лейблам крупных международных компаний.

В целом россияне во время пандемии стали больше внимания уделять эко-инициативам. 49% опрошенных отметили, что каждый в силах повлиять на сокращение влияния на окружающую среду. Наиболее позитивно настроены в этом вопросе люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди самых эффективных эко-инициатив здесь россияне назвали сортировку мусора и отходов дома (42%), отказ от товаров одноразового пользования в пользу многоразовых альтернатив (28%), отключение электроприборов и света при выходе из дома (25%), покупку экологичных товаров (23%).

63% россиян стали тратить больше времени на сортировку и переработку отходов, компостирование остатков пищи и другие эко-инициативы. В среднем россиянин тратит 45-55 минут в неделю, чтобы внести свой вклад в борьбу с глобальным потеплением.