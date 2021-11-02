Askona запустила первый в России сервис подписки на спальное место Askona Upgrade

ТАСС, 2 ноября. Жителям Москвы и Московской области стала доступна программа Askona Upgrade, которая позволяет оформить подписку на комплект для здорового сна, состоящий из матраса, подушек и чехла для матраса от 941 рубля в месяц. Это первая подобная программа не только на мебельном рынке России, но и не имеющая полноценных аналогов в Европе.

Askona Upgrade действует аналогично остальным сервисам подписки и предоставляет лизинг своей продукции на срок четыре года с последующим обменом на новый комплект, при этом выкуп продукции доступен в любой момент без комиссии и переплат.

"Мы видим, что финансовые сервисы все больше проникают в разные сферы жизни и становятся не менее важными, чем продуктовые. Я не исключаю, что сервис “матрас по подписке” может стать основным способом потребления, - отметил президент Askona Life Group Роман Ершов. - Аскона возлагает большие надежды на подписку и предполагает, что в обозримом будущем 80% продаж будут проходить с использованием этого сервиса. Во-первых, потому что подписка финансово выгоднее, чем рассрочка или кредит. А во-вторых, каждые четыре года вы сможете менять комплекты, выкупая их при этом с 20% скидкой".

Еще один плюс сервиса “матрас по подписке” - это гигиена спального места. По результатам исследований Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана домашняя пыль является средой обитания бактерий, грибов, актиномицетов, которые могут стать причиной развития аллергических заболеваний. Даже при должном уходе за матрасом, вы не сможете уберечь себя от появления в спальном месте бактерий и микроорганизмов. Новый сервис обеспечит вам замену спального места каждые четыре года, что отлично скажется на гигиене и качестве вашего сна.

Сейчас в сервисе Askona Upgrade доступно шесть комплектов, четыре из которых состоят из матраса необходимой степени жесткости, двух анатомических подушек и защитного чехла. Стоимость подписки составляет от 941 до 2 238 рублей в месяц и включает в себя в том числе доставку, установку, гарантию на изделия и, при необходимости, утилизацию старого матраса. Два других комплекта дополнены трансформируемым основанием. Стоимость подписки в этом случае составит 4 337 рублей в месяц. Кроме того, на комплект будет действовать дополнительная скидка 10%.

Главное отличие подписки от классических финансовых сервисов (кредит и рассрочка) в том, что у пользователя есть выбор: оставить товар себе по истечении срока пользования или выбрать новую модель. При таких условиях для конечного пользователя это становится гораздо выгоднее.

В рамках подписки клиентам доступна бесплатная утилизация старого матраса с последующей переработкой.