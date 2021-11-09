Международное подразделение Boxberry стало самостоятельным брендом BXB by Boxberry

ТАСС, 9 ноября. Российская логистическая компания Boxberry 7 ноября объявила о выделении своего международного подразделения в отдельный бренд BXB. Направления работы, которыми занималось международное подразделение, существенно расширились. В дальнейшем компания BXB продолжит сотрудничество с Boxberry в качестве партнера.

После ребрендинга BXB продолжит работать с Boxberry в части отправки и получения посылок в отделениях. Бизнес-направления теперь работают автономно. Также у BXB появился сайт, на котором можно рассчитать стоимость экспортного отправления, отследить одновременно до 40 посылок и узнать больше о продуктах компании.

Последняя миля по России также развивается. Помимо сети Boxberry, ВХВ работает с другими федеральными компаниями, владеющими собственными постаматами и пунктами выдачи. Суммарно сеть ВХВ превышает 20 тыс. пунктов выдачи и постаматов, что делает компанию, с точки зрения размера сети в России, одним из крупнейших коммерческих операторов трансграничной доставки. Одним из драйверов компании является собственная IT-разработка как для партнерских интеграций, так и собственных софтовых продуктов для клиентского сервиса и обработки посылок.

В BXB назвали своей миссией - обеспечивать качественную трансграничную доставку в Россию и за рубеж, открывать новые рынки для доставки посылок между разными странами.

С 2021 года у компании появились новые сервисы. В партнерстве с одним из крупнейших международных маркетплейсов eBay был запущен экспорт из России на 207 стран мира. Услуга включает доставку посылок весом до 31 кг, таможенное оформление под ключ и выделенный клиентский сервис. Также была запущена доставка из США в Россию, в первую очередь для покупателей eBay - сервис ВХВох.

Международное направление зарождалось как служба доставки из зарубежных интернет-магазинов, оказывало услуги таможенного оформления посылок, доставки с зарубежных складов и по России через отделения Boxberry.

Постепенно открывались новые направления: появилась доставка из Италии, Германии, Финляндии, Великобритании, началось развитие азиатского направления: начались отправки первых посылок из Кореи. Сейчас юго-восточная Азия и Корея стали ключевыми направлениями развития компании, 25 октября 2021 года был подписан меморандум о намерениях с ABC (AirBridgeCargo) о развитии этих направлений и сокращении сроков доставки.

"Внутри названия компании ВХВ есть буква X, которую можно расшифровать еще и как знак умножения, то есть наша компания - это бизнес, который приумножает бизнес в любых партнерских отношениях", - рассказывает СЕО ВХВ by Boxberry Марат Артуганов. - Логистическим партнерам "первой" и "последней" мили мы предоставляем поток посылок из различных направлений. Зарубежные интернет-магазины выводим на российские маркетплейсы, консультируем по В2С доставке в Россию, доставляем посылки и делаем таможенное оформление под ключ. Для малого и среднего бизнеса в России мы проводник на зарубежные маркетплейсы и сервис оперативной и качественной доставки в 207 стран мира".