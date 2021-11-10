Победителей премии Urban Awards 2021 объявят на церемонии награждения в La’Pino Hall

ТАСС, 10 ноября. Финальное голосование жюри московской премии Urban Awards 2021 прошло 9 ноября. Победители будут объявлены 24 ноября на грандиозной церемонии награждения, которая пройдет в абсолютно новом event-пространстве - многофункциональном банкетно-концертном комплексе La’Pino Hall, расположенном в окружении сосново-березовой рощи, на закрытой охраняемой территории.

Архитектура комплекса сочетает в себе эстетику природных фактур, элегантный минимализм, элементы hi-tech и новейшие технологии от ведущих мировых производителей.

Только здесь классика и инновации, масштаб и комфорт сочетаются и создают достойное окружение для самого впечатляющего мероприятия рынка недвижимости.

Гостей церемонии поразит внутреннее пространство концертного зала, декорации "мегаполиса будущего", футуристические фотозоны и хиты одной из самых популярных групп современности, бренд которой пока останется в тайне, как и блюда роскошного банкета.

Масштаб и высокий уровень организации также впечатлят гостей. Не зря юбилей всем известного Николая Баскова прошел именно на этой площадке.

Прямо на территории La’Pino Hall предусмотрена собственная парковка.

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