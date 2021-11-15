GAC заняла 176 место в рейтинге Fortune 500

GUANGZHOU, China, 15 ноября. Компания GAC поднялась на 30 позиций в мировом рейтинге крупнейших компаний мира и заняла почетное 176 место.На протяжении почти 25 лет GAC укрепляет свои позиции в области инновационных разработок за счет совместных предприятий, а также уделяет огромное внимание широкому финансированию НИОКР GAC. Все это дало отличные результаты: в 2021 году GAC поднялся на 30 позиций в списке Fortune 500 и занял 176-е место.

Несмотря на глобальный спад мировой экономики, GAC добился роста выручки более чем на 5% (относительно 2020 года) и увеличил продажи более чем на 2 млн моделей. Особенно впечатляющими были показатели за первую половину 2021 года, когда общий объем продаж увеличился более чем на 25%.

"Нет инноваций, нет GAC". Этот девиз четко отражает стратегию развития GAC и его дочерних компаний.

В течение следующих пяти лет GAC Group сосредоточится на всестороннем улучшении независимых инноваций и реализации высококачественных разработок в пяти направлениях: электрификация, интеллектуальное взаимодействие, внедрение цифровых технологий, социализация и интернационализация.

Одним из аспектов этого является новый индустриальный парк новых энергетических транспортных средств GAC, который будет сосредоточен на производстве электромобилей (чистых электромобилей) + ICV (интеллектуальных подключенных транспортных средств), что имеет ключевое значение для перехода к более экологичным, низкоуглеродным и экологически безопасным автомобилям и производству. Интересно, что GAC также тесно сотрудничает с технологическим гигантом Huawei над производством уникального автономного автомобиля, который планируется к массовому производству уже к 2023 году.

Стремление к лучшему

176-е место в списке Fortune 500 свидетельствует о напряженной работе и сплоченности мноонациональной команды группы GAC. Это достижение, которым можно гордиться, но GAC стремится к лучшему, преодолевая свои возможности, чтобы подниматься выше и выше на мировой арене.

Fortune Global 500 - глобальный рейтинг 500 крупнейших компаний мира, критерием составления которого служит выручка компании. Выпускается американским деловым журналом Fortune с 1955 года. Список составляется ежегодно и демонстрирует наиболее крупных корпоративных игроков, тем самым позволяя оценить экономическое развитие и тенденции рынков в глобальном масштабе. В общей сложности компании из списка Fortune Global 500 составляют примерно третью часть ВВП глобальной экономики, при этом на их долю приходится основной объём всей транснациональной торговли.