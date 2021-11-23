Четвертая Китайская международная импортная выставка сулит хорошие перспективы в 2022 году

ТАСС, 18 ноября. На фоне сохраняющейся неопределенности, с которой сталкивается мировая экономика, с успехом прошедшая с 5 по 10 ноября 4-я Китайская международная импортная выставка (CIIE) послала три сигнала в областях открытости, возможностей для развития и экономической глобализации, а представленные на выставке 422 новых продукта, революционные технологии и услуги стали новым рекордом в истории этого мероприятия. Общая сумма предварительных сделок по закупке товаров и услуг заключенных на четвертой CIIE сроком на один год составила $70,72 млрд.

В этом году на Выставке были представлены не только разнообразные продукты, но и авангардные концепции потребления, и инновационные идеи. Продолжает возрастать и важность выставки для самых различных субъектов: ныне она уже стала горячей темой экономических дискуссий разных стран и предприятий-участников CIIE.

Из списка 500 крупнейших мировых предприятий и ведущих лидеров в своих отраслях на нынешней выставке присутствовала 281 компания. Из них около 40 впервые приняли участие в мероприятии, а свыше 120 участвуют в нем уже четвертый раз подряд.

Самой большой выставочной зоной стала зона потребительских товаров: в этом году она раскинулась на площади 90 тыс. кв. м. Наибольшее количество экспонентов собрала выставочная зона продовольственных и сельскохозяйственных товаров, где свои деликатесы предлагали более 1200 предприятий из 102 стран мира. Также на площадке CIIE демонстрировали свою продукцию десять ведущих мировых автопроизводителей.

Впервые Национальная выставка была проведена в онлайн-формате: 58 стран и три международные организации смогли рассказать о себе в специальных виртуальных выставочных залах. Участники продемонстрировали свои достижения в развитии, приоритетные отрасли, культуру и возможности для туризма, наиболее характерные предприятия и многое другое. Онлайновая Национальная выставка привлекла внимание и вызвала живейший интерес огромного числа пользователей интернета как внутри страны, так и за рубежом: посещаемость ее страниц достигла 58 млн просмотров! О выставке высказались лидеры стран-участниц и главы организаций-экспонентов, высоко оценив движение CIIE к глобальной экономической открытости и сотрудничеству.

Прошедший в рамках выставки 4-й международный экономический форум "Хунцяо" был посвящен зеленому развитию, цифровой экономике и новым тенденциям потребления. Были опубликованы "Отчет об открытости мира - 2021" и "Индекс открытости мира", в которых была дана оценка степени экономической открытости 129 стран с 2008 года.

В ходе самой четвертой CIIE было проведено 95 комплексных мероприятий в шести категориях по таким вопросам, как интерпретация политических установок, поиск контактов для подписания договоров и продвижения инвестиций, направленных на развитие торговли и т. д. Эти мероприятия активно стимулировали оформление новых сделок и создание проектов в рамках инвестиционного и производственного сотрудничества.

Испытав на себе все преимущества от участия в четвертой CIIE, предприятия-экспоненты приветствовали ее как великолепную возможность встречи с огромным количеством потребителей в Китае. Для многих из них выставка стала поистине пропуском в царство новых возможностей.

Регистрация на 5-ю Китайскую международную импортную выставку уже началась. На этой выставке, проведение которой намечено на следующий год, уже забронированы площади примерно в 150 тыс. кв. м., а темпы этой предварительной работы гораздо выше прошлогодних.