Эксперты Федерального центра компетенций высвободили 10% кислорода для больных COVID-19

ТАСС, 24 ноября. В разгар пандемии COVID-19 в ряде российских регионов говорили о дефиците медицинского кислорода. Спрос на него настолько высок, что практически каждому медучреждению критически важно акцентировать внимание на эффективности его расходования, чтобы сохранить жизни людей.
Чтобы увеличить резервы медицинского кислорода, эксперты Федерального центра компетенций - консалтинговой компании Минэкономразвития РФ - с 1 по 7 ноября провели диагностику семи госпиталей Самарской области. Всего за неделю они нашли и реализовали решения, которые позволили увеличить резервы кислорода, в том числе для больных COVID-19 на 10%. До этого семь медучреждений в среднем использовали почти 68 тонн кислорода в сутки. Благодаря предложенным экспертами ФЦК решениям удалось высвободить для пациентов дополнительно семь тонн кислорода в сутки.
Мероприятия по повышению эффективности расходования кислорода для больных COVID-19 в госпиталях Самарской области реализуются совместно со специалистами министерств здравоохранения РФ, Самарской области и техническими экспертами по производству кислорода.
"За период пандемии система здравоохранения страны значительно перевооружилась. Использование современных технологий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включая обеспечение кислородом тяжелобольных пациентов - это ответ на вызовы сегодняшнего времени. На сегодняшний день почти 70% перепрофилированных коек обеспечены кислородом для тех пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и поддержке Правительства России, обеспечение кислородом ковидных госпиталей производится в приоритетном порядке, несмотря на кратное увеличение спроса на него. В этих условиях особенно важно повысить эффективность использования этого важного ресурса. Сформированы группы экспертов из специалистов подведомственных учреждений Минздрава России, Росздравнадзора и ФЦК, которые сейчас работают в ряде регионов, оказывая методическую поддержку в организации работы с кислородом", - заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Эксперты ФЦК одновременно работают в семи медучреждениях Самары и Тольятти. Благодаря применению бережливых технологий всего за неделю Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина увеличила запасы на 13%, высвободив скрытые резервы потребления медицинского кислорода на две тонны в сутки. В Самарском областном клиническом госпитале удалось повысить эффективность использования кислорода на 10% или дополнительно предоставить нуждающимся больным 800 килограммов кислорода в день.
"Опыт специалистов нацпроекта "Производительность труда" можно применить для развития экономики любой отрасли. Решения неотложных общественно значимых задач, таких как обеспечение кислородом пациентов с коронавирусом. Поэтому нацпроект приглашает к сотрудничеству предприятия из всех сфер для решения самых сложных производственных задач", - отметил Первый заместитель Министра экономического развития РФ Андрей Иванов.
Среди основных причин, которые вели к потерям расходования кислорода, эксперты ФЦК выделили: недостаточный контроль за его потреблением со стороны медперсонала, самостоятельная регулировка подачи кислорода пациентами и неэффективное использование оборудования.
Для диагностирования проблем экспертная группа анализировала информацию от главных врачей больниц и других специалистов в сфере здравоохранения, рассчитала возможный экономический эффект, предложила элементы автономного обслуживания оборудования и разработала методики оптимальной загрузки медицинского персонала больниц в части контроля над расходом кислорода.
"В условиях пандемии и борьбы с ней наш общий успех складывается из многих слагаемых. Очень важно следить за расходованием медицинского кислорода для больных COVID-19 в госпиталях. И не менее значимо повышать эффективность его использования. Вместе с рабочей группой в больницах Самарской области мы увидели, что меры, предложенные экспертами ФЦК, дают ощутимый результат и позволяют дополнительно предоставить больным необходимую помощь. Считаю необходимым распространить полученный опыт в медучреждениях других регионов. Уже ведем такую работу в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае", - прокомментировал заслуженный врач РФ, генеральный директор ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.
Для решения проблем рабочая группа предложила ряд мер, реализуемых в рамках нацпроекта "Производительность труда". Среди них - определить единую методику расчета потребления кислорода в зависимости от количества госпитализированных и тяжести их состояния, утвердить нормативные значения по расходу кислорода на основании "лучших практик". Не менее важным мероприятием станет введение персональной ответственности руководителей за соблюдение этих лимитов.
"Как и в начале пандемии, когда эксперты ФЦК в 2-3 раза увеличили объемы производства средств индивидуальной защиты, так и сейчас наши сотрудники смогли за короткий срок увеличить резервы медицинского кислорода, необходимого для лечения больных COVID-19. Благодарю сотрудников ФЦК, которые помогли медикам спасти жизни людей в госпиталях Самарской области и продолжают работать еще в нескольких регионах страны", - подчеркнул генеральный директор ФЦК Николай Соломон.
Всего по итогу диагностики эксперты ФЦК разработали меры, позволяющие увеличить эффективность расходования кислорода до 30%. Применение методик бережливого производства позволяет высвободить колоссальный резерв ресурсов, если эффективно использовать оборудование и персонал. Кроме того, сделать это в кратчайшие сроки, как показывает опыт работы в больницах Самарской области.