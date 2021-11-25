Эксперты Федерального центра компетенций высвободили 10% кислорода для больных COVID-19

ТАСС, 24 ноября. В разгар пандемии COVID-19 в ряде российских регионов говорили о дефиците медицинского кислорода. Спрос на него настолько высок, что практически каждому медучреждению критически важно акцентировать внимание на эффективности его расходования, чтобы сохранить жизни людей.

Чтобы увеличить резервы медицинского кислорода, эксперты Федерального центра компетенций - консалтинговой компании Минэкономразвития РФ - с 1 по 7 ноября провели диагностику семи госпиталей Самарской области. Всего за неделю они нашли и реализовали решения, которые позволили увеличить резервы кислорода, в том числе для больных COVID-19 на 10%. До этого семь медучреждений в среднем использовали почти 68 тонн кислорода в сутки. Благодаря предложенным экспертами ФЦК решениям удалось высвободить для пациентов дополнительно семь тонн кислорода в сутки.

Мероприятия по повышению эффективности расходования кислорода для больных COVID-19 в госпиталях Самарской области реализуются совместно со специалистами министерств здравоохранения РФ, Самарской области и техническими экспертами по производству кислорода.

"За период пандемии система здравоохранения страны значительно перевооружилась. Использование современных технологий для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, включая обеспечение кислородом тяжелобольных пациентов - это ответ на вызовы сегодняшнего времени. На сегодняшний день почти 70% перепрофилированных коек обеспечены кислородом для тех пациентов, которые нуждаются в кислородной поддержке. Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и поддержке Правительства России, обеспечение кислородом ковидных госпиталей производится в приоритетном порядке, несмотря на кратное увеличение спроса на него. В этих условиях особенно важно повысить эффективность использования этого важного ресурса. Сформированы группы экспертов из специалистов подведомственных учреждений Минздрава России, Росздравнадзора и ФЦК, которые сейчас работают в ряде регионов, оказывая методическую поддержку в организации работы с кислородом", - заявил Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Эксперты ФЦК одновременно работают в семи медучреждениях Самары и Тольятти. Благодаря применению бережливых технологий всего за неделю Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина увеличила запасы на 13%, высвободив скрытые резервы потребления медицинского кислорода на две тонны в сутки. В Самарском областном клиническом госпитале удалось повысить эффективность использования кислорода на 10% или дополнительно предоставить нуждающимся больным 800 килограммов кислорода в день.