Импортная выставка - возможность для транснациональных компаний выйти на рынок Китая

ТАСС, 25 ноября. Открытость - важная особенность современного Китая, а Китайская международная импортная выставка (0+) - это мост, который соединяет КНР с остальным миром.

С 5 по 10 ноября эта выставка прошла уже в четвертый раз. На ней было представлено рекордное количество новых продуктов, технологий и услуг - 422.

"Для таких транснациональных компаний, как Abbott, шанхайская выставка стала важной площадкой, на которой можно показать новейшие разработки", - такую оценку четвертой Международной импортной выставке в Шанхае дает Го Цзин, главный управляющий компании Abbott по вопросам товаров для диабетиков в материковом Китае и специальном административном районе Сянган (Гонконг).

В интервью СМИ Го Цзин отмечает, что выставка дает Abbott и другим глобальным предприятиям ценную возможность показать новейшие продукты и помогает открыть и стабильно развивать бизнес в Китае.

Немецкий производитель Bosch уже в четвертый раз показывает на импортной выставке в Шанхае свои новейшие инновационные разработки. Директор по маркетингу бытовых чистящих товаров Вэй Тяньмин говорит, что на Экспо компания получила много важных рекомендаций, которые позволили улучшить товары. "Импортная выставка в Шанхае для нас действительно очень важна", - говорит он.

Импортная выставка проводится раз в год начиная с 2018 года, она предоставляет различным странам и предприятиям ценную возможность выйти на китайский рынок.

В Управлении выставки подсчитали, что в этом году на выставку в качестве стендовых участников вернулись более 80% ведущих предприятий и компаний из рейтинга крупнейших компаний мира (Fortune Global 500). Важной частью Экспо стал Международный экономический форум "Хунцяо" - площадка, на которой пропагандируются идеи открытости, развития и инноваций. Здесь ведут диалог представители правительств, бизнеса и исследовательского сообщества.

В этом году интересные товары на выставке отыскивал блогер из Великобритании Джош и его коллега из США. Они заметили, что выставочное пространство поделено на шесть павильонов: потребительские товары, автомобили, техническое оборудование, продукты питания и сельскохозяйственная продукция, медицинская техника и оздоровительные товары, отрасль обслуживания.

Как заметили блогеры, новейшие технологии и услуги, представленные на выставке, заинтересовали китайские предприятия и китайских потребителей, и китайский бизнес готов делиться успехами развития китайского рынка.