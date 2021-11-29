Новые возможности для учителей нового поколения в зоне Наньнин

НАНЬНИН (Китай), 29 ноября. /PRNewswire/ В первые месяцы учебного года в ряде высших учебных заведений, включая Гуансийский педагогический университет, прошел набор профильных специалистов для работы в национальной зоне экономического и технического развития Наньнин.

Студентам было предложено 38 преподавательских должностей в регионе. Цель подобных мероприятий - привлечь лучших специалистов в сфере образования в местные колледжи и университеты. По данным Управления национальной зоны экономического и технического развития Наньнин, результаты прошедшего набора обнадеживают. Это первая в регионе ярмарка вакансий в высших учебных заведениях. Мероприятие прошло на высшем уровне. Особое внимание уделялось обеспечению конфиденциальности информации, безопасности каналов связи при прохождении тестирования и быстроте подсчета баллов. Очные собеседования кандидатов проводились при участии руководства высших учебных заведений. Такая организация процесса уже доказала свою эффективность для отбора кадров. В мероприятии приняли участие 167 студентов. Был подписан 21 контракт, шесть из них - со студентами, которые оканчивают учебные заведения с отличием.

Стратегия национальной зоны экономического и технического развития Наньнин предусматривает "развитие региона за счет развития науки и образования" и "расширение возможностей для местных жителей с помощью обученных кадров". Модель проведения ярмарок вакансий на территории высших учебных заведений призвана укрепить сотрудничество с колледжами и университетами, улучшить методы привлечения специалистов и оптимизировать среду для развития талантов. По мнению руководства национальной зоны экономического и технического развития Наньнин проведение ярмарок вакансий на месте оптимизирует процесс поиска и найма специалистов, а также способствует раскрытию их потенциала. За счет реализации подобных проектов регион планирует создать центр развития талантов, который станет отличным подспорьем для развития местной сферы образования.

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Подпись: На ярмарке вакансий в Гуансийском педагогическом университете

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